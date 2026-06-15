この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【検証】口コミ高評価は本当？謎施設「白浜エネルギーランド」の真相！とれとれ市場で海鮮爆食【白浜旅行】」と題した動画を公開した。動画では、もちもぐとほっぺが和歌山県白浜町にある「白浜エネルギーランド」での不思議な体験や、「とれとれ市場」で海鮮グルメを堪能する様子を収めている。

まずは「白浜エネルギーランド」へ。施設内の展望レストランでは、鮮やかな青色が目を引く「I LOVE 白浜青いカレー」や、紀州名物の梅干しが乗った「梅塩ラーメン」を実食した。青いカレーについては「胡椒っぽいスパイス感も感じられる」と感想を語った。その後、視覚の錯覚を利用したトリックアートや、平衡感覚が失われる「ミステリーゾーン」など、不思議なアトラクションを体験した。

続いて、西日本最大級の海鮮マーケット「とれとれ市場」へ移動。広大な市場内で新鮮な魚介類を見て回った後、「とれとれ横丁」で食事を楽しむ。イイダコが丸ごと入った「踊りたこ焼き」や、ボリューム満点の「海鮮丼」に舌鼓を打った。「イイダコのたこ焼きと海鮮丼の組み合わせがいい」と大満足の様子を見せた。

不思議な体験が楽しめるテーマパークと、新鮮な海の幸を堪能できる市場を巡る白浜旅行。次回の旅行計画を立てる際に、参考にしてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:08

白浜エネルギーランドへ入館
04:22

展望レストランで「青いカレー」と「梅塩ラーメン」を実食
07:34

不思議なアトラクションを体験
20:30

「とれとれ市場」で新鮮な魚介類を探索
24:40

「踊りたこ焼き」と「海鮮丼」を堪能

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おいしいもの大好き！食べる・旅・テーマパークが大好きなアラサー夫婦。ユニバが好きでよく行くので USJ多めです。
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