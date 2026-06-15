1児の母・栗原恵、“美文字”披露にネット反響「きれいで読みやすい」「こんな字になりたい」
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する栗原恵（41）が14日、自身のインスタグラムを更新。故郷である広島・江田島市の広報で直筆のコラムを寄稿していることを明かし、公開した“美文字”に反響が集まっている。
【写真】「こんな字になりたい」直筆の“美文字”を披露した栗原恵
栗原は「直筆だからこそ、伝わる想いもあると思うのです 『広報えたじま』にて毎月コラムを書いています」とのコメントとともに、わが子への思いなどをつづった書きかけの直筆の文章の写真を複数枚披露。
コメント欄では「きれいで読みやすい字ですね」「イラストも上手い」「バレー解説も上手くて字も上手くて素晴らしい」「とても綺麗で好きな字です わたしも目指したいです」「こんな字になりたい」「思わず内容を読みながら、1字1字をよく見てしまいました」など、称賛の声が続々と寄せられている。
栗原は2024年9月、モデル兼フォトグラファーのKouki氏との結婚と妊娠を発表。同年12月に第1子となる男児を出産したことを報告していた。
【写真】「こんな字になりたい」直筆の“美文字”を披露した栗原恵
栗原は「直筆だからこそ、伝わる想いもあると思うのです 『広報えたじま』にて毎月コラムを書いています」とのコメントとともに、わが子への思いなどをつづった書きかけの直筆の文章の写真を複数枚披露。
栗原は2024年9月、モデル兼フォトグラファーのKouki氏との結婚と妊娠を発表。同年12月に第1子となる男児を出産したことを報告していた。