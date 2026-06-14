アランマーレ秋田庄内が6/20に減災教室イベントを開催

12日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ秋田庄内が20日（土）にイオンモール天童にて、三井住友海上×こどもユレタキャラバン「選手と一緒にトレーニング！アランマーレ減災教室」を開催することをクラブ公式サイトで発表した。

本イベントではオフィシャルパートナーの三井住友海上火災保険社山形支店と共催しアランマーレ秋田庄内の選手と一緒に地震への減災を学ぶイベントになっている。20日11:00～12:30にイオンモール天童の1Fセンターコートで開催し、参加費無料で行われる。

減災とは、災害によって被る被害を最小限におさえるために、あらかじめ行う取り組みのこと。自然災害の発生を防ぐことは難しいため、災害は起きるという前提のもと被害をいかに軽減させるかを目的としている。

イベントは11:00～、11:30～、12:00～の3部制で行われ、各回先着15組が対象となり、 選手と一緒にユレタ（地震のゆれ）を体験し、地震に負けない体幹トレーニングも体験できる。

ユレタとは、NPO法人減災教育普及協会が実施する減災教育「こどもユレタキャラバン」で使用する地震のゆれを体験するマットのことで、危険予測力を体験から学び、育むものとなっている。