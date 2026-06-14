俳優の後藤久美子（52）が、フランス人元F1レーサーのジャン・アレジさん（62）との事実婚を解消したことを発表した。

【映像】後藤久美子の元パートナーのジャン・アレジさん

後藤久美子、アレジさんとの事実婚解消を報告

後藤は所属事務所を通じて、「私事で大変恐縮では御座いますが 長きにわたり日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは パートナーシップを解消し それぞれの道を歩むこととなりました。今後は 形を変えた愛情の元 互いを思いやりながら 子どもたちの成長を見守ってまいりたいと思います」と、コメントしている。

1993年にアレジさんと出会った後藤。結婚はせずに1996年にモデルとして活動している長女のエレナさんを、99年にレーシングドライバーの長男、ジュリアーノさんを、そして2007年に次男を出産した。

後藤の事実婚解消報告に、ネット上では、「これからは新しい人生 またステキに生きて欲しいです」「子育ても終わって一区切りもついたことだし それぞれの人生を歩んでも良いんじゃないですか」など、さまざまなコメントがあがっている。（『ABEMA NEWS』より）