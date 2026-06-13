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YouTubeチャンネル「瓶ビール班長の旅ログ」が「【新橋ひとり飲み】昼から5軒ハシゴ酒・激安酒場から老舗の名店まで飲み歩き」を公開した。動画では、新橋を舞台に激安酒場から老舗の名店まで5軒をハシゴし、ひとり飲みの魅力を紹介している。



1軒目に向かったのは「そば処 大吉田」。おつまみ全品220円という衝撃の価格設定で、大粒の「広島カキ天ぷら」や「三陸 天然アワビ」などを堪能。「まさか本マグロが3枚とはいえ220円で食べられるとは！」と驚きの声を上げた。さらに、高い位置から焼酎を注ぐ演出が目を引く「梅割り」とともに、秋田県名物の「生そば刺し」で〆くくった。



2軒目は1976年創業の老舗大衆酒場「大露路」。名物の「ハムカツ」は2cm以上ある分厚さが特徴で、サクッと揚がった衣と肉厚なハムの相性を絶賛。濃厚なトマトハイを合わせつつ、相席の密着した雰囲気もこの店ならではの魅力だと語る。3軒目の立ち飲み屋「立ち呑 破天荒」では、女将のおすすめ「生本マグロカマトロ」や「脳天」などの希少部位を注文。「噛むごとにジュワッと溢れる旨みがすごい！」と舌鼓を打った。



その後、1968年創業のやきとんの名店「まこちゃん 本店」へ。秘伝のタレが絡む「シロ」や「カシラ」、大好物だという「センマイ刺」を味わった。最後は、約3坪という空間に日本酒約30種が揃う「立ち呑み 庫裏」へ。1杯80mlで最安300円から全国の地酒が飲めるシステムで、シンプルな「ふきみそ」をアテに「新政」などをじっくりと飲み比べた。



バラエティ豊かな名店5軒を巡る大満足のハシゴ酒は、新橋での店選びやひとり飲みのヒントになりそうだ。