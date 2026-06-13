「ぬい活」の勢いが止まらない。

ぬいぐるみをカバンやポーチに付けて持ち歩き、パートナーや推しのように愛でる光景は広くみられるようになった。「おもちゃ」という枠を超え、1990年代中盤以降生まれの「α・Z世代」から大人まで活動に勤(いそ)しみ、ぬいぐるみ業界は特需に沸いている。

東京商工リサーチ（TSR）の企業データベースからぬいぐるみの販売やサービスなどを主な事業とする34社の業績を抽出した。

34社の2025年（1-12月）の売上高は849億円で5年前の2021年から1.7倍に伸びた。最終利益は54億円とほぼ2倍だ。

ぬいぐるみの着せ替え需要やクリーニングなども生まれ、大人を巻き込んだ「ぬい活」人気がマーケットを広げている。





ぬいぐるみ業界の34社の業績をみると、2021年は売上高が504億円、最終利益は28億円だった。だが、「ぬい活」ブームが始まった2023年の売上高は682億円、最終利益は38億円に伸びた。円安によるコスト増も売上増と価格転嫁で乗り切った。そして、2025年は売上高が849億円、最終利益54億円と好調を持続している。

ぬいぐるみ業界の特徴は、好調な売上に加え、安定収益を確保していることだ。

物価高に見舞われても2024年は黒字32社（構成比94.1％）、赤字2社（同5.8％）と、黒字企業が9割を超えた。2025年も黒字30社（同88.2％）、赤字4社（同11.7％）で9割近くが黒字だった。

ただ、増益企業は2024年19社（構成比55.8％）だったが、2025年は15社（同44.1％）へと減った。

コスト増の影響は、ぬいぐるみ業界にも押し寄せている。







恩恵はクリーニングにも

「ぬい活」人気の恩恵は、ぬいぐるみメーカーや販売会社だけにとどまらない。34社の中には、ぬいぐるみのクリーニング会社もある。大人を癒し、SNSの映えアイテムである大切な「ぬいぐるみ」をクリーニングし、綿の入れ替え修理をするなど、ぬいぐるみの裾野は広がっている。





魅力あるキャラクターやアニメの「推し活」が、ぬいぐるみ需要を広げている。

物価高に揉まれながらも、根強い「ぬい活」「推し活」に支えられ成長を続けている。これが一過性のブームでとどまるか、2026年も目を離せない。





（東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2026年6月10日号掲載「WeeklyTopics」を再編集）