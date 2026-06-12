岡崎体育、心身の体調不良で「療養が必要との判断」 『Pangea EXPO 2026』への出演を見送り
シンガー・ソングライターの岡崎体育が、心身の体調不良のため療養が必要となり、あす13日に出演を予定していたイベント『Pangea EXPO 2026』を見送ることが12日、発表された。
【写真】ほっそり…今より10キロ痩せていてた岡崎体育のデビュー時
ソニー・ミュージックアーティスツの公式サイトでは「このたび岡崎体育は、心身の体調不良のため療養が必要との判断に至り、明日6月13日（土）に出演を予定しておりました『Pangea EXPO 2026』への出演をやむを得ず見送らせていただくこととなりました」と報告。
続けて「出演を楽しみにしてくださっていた皆様、 ならびに関係者の皆様へ多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とし「何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
イベントの公式Xでも「出演キャンセルのお知らせ」と題し「Pangea EXPO 2026に出演予定だった岡崎体育がキャンセルとなりました。それに伴い『いざゆかんとす！』も形を変えての出演となります」と説明。これに伴う払い戻しは行いませんのでご了承ください。岡崎体育さまのご回復を心よりお祈り申し上げます」と結んでいる。
【写真】ほっそり…今より10キロ痩せていてた岡崎体育のデビュー時
ソニー・ミュージックアーティスツの公式サイトでは「このたび岡崎体育は、心身の体調不良のため療養が必要との判断に至り、明日6月13日（土）に出演を予定しておりました『Pangea EXPO 2026』への出演をやむを得ず見送らせていただくこととなりました」と報告。
イベントの公式Xでも「出演キャンセルのお知らせ」と題し「Pangea EXPO 2026に出演予定だった岡崎体育がキャンセルとなりました。それに伴い『いざゆかんとす！』も形を変えての出演となります」と説明。これに伴う払い戻しは行いませんのでご了承ください。岡崎体育さまのご回復を心よりお祈り申し上げます」と結んでいる。