元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、今大会から変わったサッカーワールドカップのチケット販売制度に怒りをにじませ、言葉が過ぎたことから羽鳥慎一アナからたしなめられる一幕があった。

サッカー大好き芸人のカカロニすがやを招いてこの日開幕したＷ杯を特集。すがやは３大会連続で現地観戦しており、今回もこの生放送終わりで現地に出発するという。

チケットに関しては日本戦のみ確保しているが、あとは試合が始まるギリギリまでリセールなどを待つという。今大会からチケット販売はダイナミックプライシングという、需要に応じて価格変動するシステムになっている他、再販売についても今大会から価格の制限がなくなったため、行く気のない人が購入して価格をつりあげて再販売しているという事態が起こっていると説明された。

一茂は「このチケット高騰は解せない」と切り出し、ＦＩＦＡのジャンニ・インファンティーノ会長について「嫌いなんだよ。スポーツをなんだと思ってると真剣に思っている」とプンプン。

このシステムでは金持ちしかチケットが買えなくなることから「サッカーファンは抗議する話だと思う」とも訴え。玉川徹氏も「お金持っている人だけが参加するってことになる」と危惧した。

さらに決勝ではハーフタイムショーも企画されているといい、時間も延長。一茂は「ハーフタイムって１５分って決まってるんでしょ？それを長くやるわけでしょ？お客さんたくさん入れて付加価値を付けてお金を乗っけようという話でしょ？どうしようもないね、あの…」と言った後、会長の頭髪を揶揄する言葉を口にした。

これには羽鳥アナが「外的要因を言うのはやめましょう。考え方が良くないと思ったって言うのはいいけど、外的要因は」と注意し、一茂も反省していた。