渡辺美奈代、彩り豊かな「鶏肉と夏野菜の黒酢あんかけ」披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が10日、オフィシャルブログを更新。夕食の彩り豊かな「鶏肉と夏野菜の黒酢あんかけ」を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は「夕食の準備」と題したブログで「夕食の準備 始めまーす」とつづり、調理前の赤パプリカ、じゃがいも、れんこん、ピーマン、とうもろこし、にんじん、なすなど色鮮やかな夏野菜を公開。続く「鶏肉に」と題したブログでは、生姜とニンニク、塩こしょうで鶏肉に下味を付ける様子を紹介。
さらに「カット」と題したブログでは、野菜の下準備を終えたことを報告し、「全てのお野菜カット完了」「後は素揚げしてタレを絡めておしまい」と調理工程を説明。
その後、「素揚げ中」と題したブログでは、カットした野菜を油で揚げる様子を公開。
最後に「鶏肉と夏野菜の黒酢あんかけ」と題したブログで完成した料理を披露。フライパンの中で、こんがり焼き色の付いた鶏肉とともにたっぷりの野菜が炒められ、ボリューム満点で食欲をそそる香りが伝わってきそうな写真とともに「完成しました」と報告し、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「新鮮なお野菜が…たくさん！」「夏野菜！美味しい」「真似して作りたい」「彩り綺麗」「たくさんお野菜が摂れて…嬉しいですね」「美味しい香りがしてくるよう」「絶対美味しい」「とっても美味しそう」「料理人かと思える程の料理の引き出しを持ってますね」「ご飯がススムくんですね」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
さらに「カット」と題したブログでは、野菜の下準備を終えたことを報告し、「全てのお野菜カット完了」「後は素揚げしてタレを絡めておしまい」と調理工程を説明。
その後、「素揚げ中」と題したブログでは、カットした野菜を油で揚げる様子を公開。
最後に「鶏肉と夏野菜の黒酢あんかけ」と題したブログで完成した料理を披露。フライパンの中で、こんがり焼き色の付いた鶏肉とともにたっぷりの野菜が炒められ、ボリューム満点で食欲をそそる香りが伝わってきそうな写真とともに「完成しました」と報告し、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「新鮮なお野菜が…たくさん！」「夏野菜！美味しい」「真似して作りたい」「彩り綺麗」「たくさんお野菜が摂れて…嬉しいですね」「美味しい香りがしてくるよう」「絶対美味しい」「とっても美味しそう」「料理人かと思える程の料理の引き出しを持ってますね」「ご飯がススムくんですね」などの声が寄せられている。