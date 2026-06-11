■最主要・活況注目8銘柄

［3038 神戸物産］ 2026年10月期 2Q

Point：業務スーパーのPB商品比率と為替（円高・円安）の影響度

［6966 三井ハイテック］ 2027年1月期 1Q

Point：EV向けモーターコアの出荷動向と半導体リードフレームの底打ち

［2695 くら寿司］ 2026年10月期 2Q

Point：米国・台湾など海外店舗の既存店売上高と原材料価格の動向

［3399 丸千代山岡家］ 2027年1月期 1Q

Point：深夜需要を含めた既存店売上の勢いと店舗網拡大の進捗率

［186A アストロスケールHD］ 2026年4月期 本決算

Point：宇宙デブリ除去事業の実証進捗と来期の開発投資規模を注視

［4431 スマレジ］ 2026年4月期 本決算

Point：クラウドPOSの有料プラン獲得数と月額経常収益の成長率

［4996 クミアイ化学工業］ 2026年10月期 2Q

Point：主力の畑作除草剤の北米在庫動向と出荷回復ペースを見極め

［9603 エイチ・アイ・エス］ 2026年10月期 2Q

Point：海外旅行の回復度合いとホテル事業の客室単価（ADR）

■建設

［1444 ニッソウ］ 2026年7月期 3Q

Point：リフォーム需要の動向と通期計画に対する進捗率をチェック

［1873 日本ハウスHD］ 2026年4月期 本決算

Point：受注残高の推移と来期業績予想の営業利益回復度合いに注目

［211A カドス・コーポレーション］ 2026年7月期 3Q

Point：出店支援事業の契約進捗と利益率のトレンドを見極める

［5079 ノバック］ 2026年4月期 本決算

Point：手持工事の消化状況と来期民間・公共投資の受注見通し

■その他製造

［168A イタミアート］ 2027年1月期 1Q

Point：ECサイトの顧客獲得効率と原材料費の価格転嫁力を確認

［7810 クロスフォー］ 2026年7月期 3Q

Point：海外ライセンス収入の動向と固定費削減による黒字化の度合い

［7827 オービス］ 2026年10月期 2Q

Point：プレハブハウスおよび木材事業のセグメント利益率に注目

［7831 ウイルコHD］ 2026年10月期 2Q

Point：印刷事業の採算改善と新規の販促支援需要の回復を精査

［7850 総合商研］ 2026年7月期 3Q

Point：商業印刷の受注動向とデジタル関連サービスの成長性を確認

［7878 光・彩］ 2027年1月期 1Q

Point：宝飾品市場の回復状況と富裕層向けインバウンド需要に注目

■サービス

［212A フィットイージー］ 2026年10月期 2Q

Point：会員数の純増ペースと新規出店コストの利益への影響を分析

［2373 ケア２１］ 2026年10月期 2Q

Point：介護報酬改定の影響と人件費上昇をこなす稼働率の上昇度

［3121 マーチャント・バンカーズ］ 2026年10月期 2Q

Point：投資案件の売却益計上タイミングと業績予想の上振れ余地

［6037 楽待］ 2026年7月期 3Q

Point：不動産投資ポータルでの加盟業者数と広告単価の推移に注目

［6049 イトクロ］ 2026年10月期 2Q

Point：塾ナビ等教育メディアのPV数と顧客送客単価の戻りを確認

［6091 ウエスコHD］ 2026年7月期 3Q

Point：総合建設コンサルタントの受注残高と水族館事業の来客数

［7073 ジェイック］ 2027年1月期 1Q

Point：就職支援 service における求職者登録数と採用成約率を精査

［7097 さくらさくプラス］ 2026年7月期 3Q

Point：保育施設の運営効率化と行政補助金の動向、周辺事業の成長

［7378 アシロ］ 2026年10月期 2Q

Point：法律相談ポータルの掲載弁護士数と獲得広告収入の成長率

［9163 ナレルグループ］ 2026年10月期 2Q

Point：技術者派遣の稼働率と技術者単価の上昇トレンドをチェック

［9235 売れるネット広告社グループ］ 2026年7月期 3Q

Point：D2C支援の新規契約数と継続課金収入（MRR）の推移

［9237 笑美面］ 2026年10月期 2Q

Point：シニア向け紹介サービスの相談件数と施設入居成約数に注目

［9240 デリバリーコンサルティング］ 2026年7月期 3Q

Point：DXコンサルティングの案件規模とエンジニア稼働率を確認

［9242 メディア総研］ 2026年7月期 3Q

Point：高専生・大学生向け採用イベントの企業出展数と単価の動向

［9556 ＩＮＴＬＯＯＰ］ 2026年7月期 3Q

Point：プロフェッショナル人材の登録数とフリーランス稼働率

［9565 ＧＬＯＥ］ 2026年6月期 2Q

Point：eスポーツ関連の大型イベント受注状況と収益性の推移

［9743 丹青社］ 2027年1月期 1Q

Point：商業施設や展示会関連の受注獲得状況と粗利益率の改善度

■精密機器

［218A Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ］ 2026年7月期 3Q

Point：狭小空間ドローンの点検サービス需要と受注残の積み上がり

■小売業

［3159 丸善ＣＨＩHD］ 2027年1月期 1Q

Point：店舗部門の客数動向と文教市場向けシステム売上の進捗

［3418 バルニバービ］ 2026年7月期 3Q

Point：地方創生エリアの出店効果と飲食部門の採算性を確認

［3539 ＪＭHD］ 2026年7月期 3Q

Point：物価高禍における居抜き出店戦略の成果と既存店客数の推移

［5888 ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ］ 2027年1月期 1Q

Point：電動アシスト自転車の販売動向と新規出店スピードの精査

［5889 Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ］ 2027年1月期 1Q

Point：高級眼鏡ブランドのインバウンド需要と海外直営店の売上高

［7126 グローバルスタイル］ 2026年7月期 3Q

Point：オーダースーツの新規客リピート率と生地仕入コストの影響

［7604 梅の花グループ］ 2026年4月期 本決算

Point：客単価の上昇傾向と不採算店舗統廃合による営業黒字の定着

［7614 オーエムツーネットワーク］ 2027年1月期 1Q

Point：食肉小売店舗の粗利益率トレンドとインフレ期の価格戦略

［7674 ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹHD］ 2027年1月期 1Q

Point：ダンダダン酒場の直営既存店売上とFC展開の加速度合い

［7683 ダブルエー］ 2027年1月期 1Q

Point：EC販路の拡大状況と海外売上高比率の伸びに注目

■食品

［2923 サトウ食品］ 2026年4月期 本決算

Point：包装米飯・餅の国内外需要と原料米価格の変動に対する耐性

■不動産

［2991 ランドネット］ 2026年7月期 3Q

Point：中古不動産の仕入契約数と自社システムの契約成約効率

［2997 ストレージ王］ 2027年1月期 1Q

Point：トランクルームの新規開発件数と既存物件の稼働率推移

［3475 グッドコムアセット］ 2026年10月期 2Q

Point：投資用マンションの一括売却進捗と通期利益計画の達成度

［3480 ジェイ・エス・ビー］ 2026年10月期 2Q

Point：学生マンションの春季入居率と管理物件数の純増ペース

■商社

［3161 アゼアス］ 2026年4月期 本決算

Point：防護服の需要一巡後の産業資材向け売上の戻り具合を検証

［3320 クロスプラス］ 2027年1月期 1Q

Point：アパレル卸売の在庫回転率と仕入為替レートの損益への影響

［8079 正栄食品工業］ 2026年10月期 2Q

Point：ナッツ・ドライフルーツの国内外調達価格と販売単価動向

■金属製品

［3421 稲葉製作所］ 2026年7月期 3Q

Point：物置・オフィス家具の出荷動向と鋼材価格の価格転嫁状況

［3441 山王］ 2026年7月期 3Q

Point：電子部品向け貴金属めっき加工の受注回復ペースを測定

［3444 菊池製作所］ 2026年4月期 本決算

Point：試作・開発案件の受注回復とロボット関連の新事業進捗

■繊維製品

［3524 日東製網］ 2026年4月期 本決算

Point：定置網など漁網関連の国内需要と来期の海外輸出拡大策

［8013 ナイガイ］ 2027年1月期 1Q

Point：靴下などのブランド再編効果と百貨店販路の売上回復力

■情報・通信

［3653 モルフォ］ 2026年10月期 2Q

Point：AI・画像処理技術の車載・スマートフォン向けライセンス収入

［3657 ポールトゥウィンHD］ 2027年1月期 1Q

Point：ゲームデバッグ受注動向とソリューション事業の黒字化検証

［3665 エニグモ］ 2027年1月期 1Q

Point：BUYMAの総取扱高（GMV）とアクティブユーザー数の推移

［3843 フリービット］ 2026年4月期 本決算

Point：5Gインフラ支援サービスと集合住宅向けインターネット成長

［3903 ｇｕｍｉ］ 2026年4月期 本決算

Point：新作ゲームの初期売上貢献度とブロックチェーン事業の収支

［3930 はてな］ 2026年7月期 3Q

Point：企業向けコンテンツマーケティング支援と受託開発の利益率

［3931 バリューゴルフ］ 2027年1月期 1Q

Point：1人予約ランドの利用数とゴルフ場向けシステム導入件数

［3974 ＳＣＡＴ］ 2026年10月期 2Q

Point：美容サロン向けPOSシステムの入替需要と月額ストック収入

［3988 ＳＹＳHD］ 2026年7月期 3Q

Point：IT人材の稼働率と自動車・金融向けシステム開発の受注残高

［4075 ブレインズテクノロジー］ 2026年7月期 3Q

Point：AIプラットフォームのエンタープライズ顧客純増数と解約率

［4174 アピリッツ］ 2027年1月期 1Q

Point：Web受託開発の単価上昇とECサイト構築需要のトレンド

［4175 ｃｏｌｙ］ 2027年1月期 1Q

Point：主力アプリのイベント売上高と新規IP開発費用の進捗を評価

［4378 ＣＩＮＣ］ 2026年10月期 2Q

Point：マーケティングツールの既存継続率とアナリティクス事業

［4382 ＨＥＲＯＺ］ 2026年4月期 本決算

Point：BtoB向けAIソリューションの大型案件獲得数と来期予想

［441A ＮＥ］ 2026年4月期 本決算

Point：EC一元管理システムの契約店舗数とARPU（顧客単価）推移

［4446 Ｌｉｎｋ－Ｕグループ］ 2026年7月期 3Q

Point：電子書籍配信プラットフォームの閲覧者数とレベニューシェア

［460A ＢＲＡＮＵ］ 2026年10月期 2Q

Point：建設業界向けデジタルトランスフォーメーションの導入件数

［4813 ＡＣＣＥＳＳ］ 2027年1月期 1Q

Point：ブラウザ事業のロイヤリティ収入とIoT関連の黒字化時期

［5131 リンカーズ］ 2026年7月期 3Q

Point：ビジネスマッチングシステムの自治体・地銀向け導入進捗

［5572 Ｒｉｄｇｅ－ｉ］ 2026年7月期 3Q

Point：カスタムAI開発の受託状況と衛星画像解析ビジネスの進捗

［9425 ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ］ 2026年10月期 2Q

Point：中古スマホ流通市場での買取り台数と販売マージンの推移

■証券、商品先物取引業

［462A ＦＵＮＤＩＮＮＯ］ 2026年10月期 2Q

Point：株式投資型クラウドファンディングの成約金額と手数料収入

■化学

［4934 プレミアアンチエイジング］ 2026年7月期 3Q

Point：ブランド投資効率の改善度とECから店舗への販路シフト成果

［4936 アクシージア］ 2026年7月期 3Q

Point：中国EC市場でのセール動向と国内免税・サロン販路の成長

■ガラス・土石

［5218 オハラ］ 2026年10月期 2Q

Point：半導体露光装置向け光学ガラスの需要回復度と在庫調整状況

■機械

［6267 ゼネラルパッカー］ 2026年7月期 3Q

Point：食品業界向け自動包装機械の国内受注残と海外市場の開拓

［6387 サムコ］ 2026年7月期 3Q

Point：電子部品・SiCパワー半導体向け製造装置の受注推移を注視

■電気機器

［6656 インスペック］ 2026年4月期 本決算

Point：外観検査装置の受注再開状況と来期の損益分岐点売上高

［6757 ＯＳＧコーポレーション］ 2027年1月期 1Q

Point：浄水器など衛生関連機器の宅配水ルート販売効率に注目

［6778 アルチザネットワークス］ 2026年7月期 3Q

Point：5G/6G開発用計測機器の国内外通信キャリア向け受注動向

［6898 トミタ電機］ 2027年1月期 1Q

Point：フェライトコアの車載・産業機器向け需要と原材料価格動向

■電気・ガス

［7692 アースインフィニティ］ 2026年7月期 3Q

Point：新電力事業における調達コストの安定性と顧客獲得維持コスト

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。