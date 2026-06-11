11日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、2026-27シーズンの新体制とチームスローガンを発表した。

2025-26シーズンのデンソーはSVリーグ女子のレギュラーシーズンを9位で終え、チャンピオンシップ進出を逃した。リベンジを誓う2026-27シーズン、キャプテンは3季連続でリベロの川畑遥奈（25）が務める。なお、2025-26シーズン限りで現役引退した山口結可氏はマネージャーに就任している。

また、2026-27シーズンのチームスローガンは「Fight for the 1%（ファイト フォー ザ ワンパーセント）」に決定。「1%の差を勝ち取る」という意味で、“勝敗を分けるわずかな差にこだわる”という想いが込められているという。

キャプテンの川畑はクラブを通してコメントしている。

「今シーズンもキャプテンを務めさせていただきます。『FIGHT FOR THE 1%』という目標を掲げ、日々の練習から1%に拘り、勝利を掴み取りたいと思います。個人としても成長できるよう努力していきます。今シーズンも熱いご声援をよろしくお願いいたします！」