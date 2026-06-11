藤本美貴、庄司との結婚式で「ドタキャンの人いた」そんな人に対しての対応明かす「逆に私は…」
タレントの藤本美貴（41）が11日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の結婚式で、ドタキャンした人がいたことを明かした。
【動画】「ドタキャンの人いた」そんな人への対応を明かす藤本美貴
動画では、結婚式にまつわる視聴者からの悩みについて藤本が答えた。その中で、藤本は自身の結婚式でもドタキャンした人がいたと告白。「全然ドタキャンの人いたよ。でも別に、そこに関して何で？って思っても…」と自身の思いを説明した。
さらに「逆に私はそういう人に対して、めちゃめちゃ全部行くし、お金もちゃんと払うし、こうやってやるものですよって見せなきゃいけないかなと思って」と笑顔を見せた。さらに「来なかったから行かないってなると、同類になっちゃうじゃん」と説明し「私の方が人間として大きいんだよっていうのを見せるために行きます」と語った。
藤本は2009年7月に庄司智春と結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生している。
【動画】「ドタキャンの人いた」そんな人への対応を明かす藤本美貴
動画では、結婚式にまつわる視聴者からの悩みについて藤本が答えた。その中で、藤本は自身の結婚式でもドタキャンした人がいたと告白。「全然ドタキャンの人いたよ。でも別に、そこに関して何で？って思っても…」と自身の思いを説明した。
さらに「逆に私はそういう人に対して、めちゃめちゃ全部行くし、お金もちゃんと払うし、こうやってやるものですよって見せなきゃいけないかなと思って」と笑顔を見せた。さらに「来なかったから行かないってなると、同類になっちゃうじゃん」と説明し「私の方が人間として大きいんだよっていうのを見せるために行きます」と語った。
藤本は2009年7月に庄司智春と結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生している。