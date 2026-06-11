【水曜どうでしょう】祭グッズの第一弾情報公開！ 祭り前に揃えよう
今年9月、7年ぶりに開催となる「水曜どうでしょう祭UNITE2026」。開催を前に、一部グッズをHTBオンラインショップ、全国のローソンLoppi、Loppiオススメ（ネットショッピング）で先行発売される。予約受け付けは7月1日（水）開始となる。
＞＞＞「水曜どうでしょう祭UNITE2026」グッズをチェック！（写真14点）
どうでしょう祭会場での当日販売については、入場順ではない、しかも商品は数に限りがあるので、欲しいものは先行販売で手に入れておくのがおすすめ。
ということで、さっそく商品を紹介していこう。
今回の”どうでしょう祭”ロゴが入ったオフィシャルTシャツとタオルをはじめ、「どうコレ」と銘打って、これまでの人気企画をモチーフにしたTシャツとタオルがずらっと並ぶのも見ものだ。
Tシャツのイチオシは、「水曜どうでしょう祭UNITE2026 Tシャツ」。３０年前、どうでしょうの物語が始まった頃の、今は無きHTBの旧社屋をプリントしたノスタルジックなデザインTシャツだ。ボディはメッシュ生地で、汗をかいてもドライな着心地。
さらに「水曜どうでしょう祭UNITE2026 タオル」は、番組のカラーとも言える黒と赤。シンプルに30thやHow do you like wednesday？の文字などで構成されたクールなデザイン。祭Ｔシャツとセットで購入したい記念アイテムだ。
そして、番組の名企画をテーマにしたTシャツとタオルは大量に登場。推しの企画で揃えるもよし、ビビッときたデザインで選んで合わせるもよし。どれを購入するか、楽しい悩みになりそうだ。
このほかにも「NEW ERA×水曜どうでしょうキャップ」や「水曜どうでしょう サイコロ型ミニポーチ『赤／白』」「水曜どうでしょう 悪態セラピー巾着セット」「水曜どうでしょう 携帯バッグ『ブラック』」「水曜どうでしょう30thクリアファイル」「水曜どうでしょう平岸高台公園クリアファイル『夏／冬』」「水曜どうでしょう 御朱印帳」「水曜どうでしょう アクリルジオラマ『平岸高台公園』」「ファン待望？”どうでしょうの水”『水（みず）どうでしょう』」と、藩士垂涎のアイテムが勢揃い。
いち早くゲットして、祭気分を思い切り盛り上げていこう。
（C）HTB
＞＞＞「水曜どうでしょう祭UNITE2026」グッズをチェック！（写真14点）
どうでしょう祭会場での当日販売については、入場順ではない、しかも商品は数に限りがあるので、欲しいものは先行販売で手に入れておくのがおすすめ。
ということで、さっそく商品を紹介していこう。
Tシャツのイチオシは、「水曜どうでしょう祭UNITE2026 Tシャツ」。３０年前、どうでしょうの物語が始まった頃の、今は無きHTBの旧社屋をプリントしたノスタルジックなデザインTシャツだ。ボディはメッシュ生地で、汗をかいてもドライな着心地。
さらに「水曜どうでしょう祭UNITE2026 タオル」は、番組のカラーとも言える黒と赤。シンプルに30thやHow do you like wednesday？の文字などで構成されたクールなデザイン。祭Ｔシャツとセットで購入したい記念アイテムだ。
そして、番組の名企画をテーマにしたTシャツとタオルは大量に登場。推しの企画で揃えるもよし、ビビッときたデザインで選んで合わせるもよし。どれを購入するか、楽しい悩みになりそうだ。
このほかにも「NEW ERA×水曜どうでしょうキャップ」や「水曜どうでしょう サイコロ型ミニポーチ『赤／白』」「水曜どうでしょう 悪態セラピー巾着セット」「水曜どうでしょう 携帯バッグ『ブラック』」「水曜どうでしょう30thクリアファイル」「水曜どうでしょう平岸高台公園クリアファイル『夏／冬』」「水曜どうでしょう 御朱印帳」「水曜どうでしょう アクリルジオラマ『平岸高台公園』」「ファン待望？”どうでしょうの水”『水（みず）どうでしょう』」と、藩士垂涎のアイテムが勢揃い。
いち早くゲットして、祭気分を思い切り盛り上げていこう。
（C）HTB
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