イラストレーターのゆうさんの漫画「あの世から電話がかかってきた話」（全3話）が、インスタグラムで合計1万7000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

まったく知らない番号から、作者の携帯に電話がかかってきました。相手の女性は、「ご家族が亡くなったのね」「本当に残念ね」など、不穏なことを告げてきました。頭が真っ白になった作者は、すぐに家族に電話をかけ…という内容で、読者からは「怖っ」「鳥肌が立ちました」「電話の声の正体はいったい…」などの声が上がっています。

知らない女性からの電話に頭が真っ白に…

ゆうさんは、インスタグラムで作品を発表しています。ゆうさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「あの世から電話がかかってきた話」を描いたきっかけを教えてください。

ゆうさん「実は、この漫画を投稿する少し前に、別の『長年ずっと謎だった出来事』を漫画にしたことがありました。長い間、自分の中では意味不明な出来事だったのですが、投稿して数分後にフォロワーさんがその理由を解明してくださって…。本当に驚きましたし、感動しました。そういった経緯もあり、今回も皆さんに解明してもらえるかもしれない、と思ったんです」

Q.このときの出来事を、どのように感じましたか。

ゆうさん「スマホがちょうど普及し始めた頃で、その新しさや便利さに浮き足立っていた時期だったのですが、電話がかかってきた夜は怖すぎて、しばらくスマホを触れなかったです。とても不気味でしたね」

Q.着信履歴は残っていたのですか。また、その後何か分かったことはありましたか。

ゆうさん「しっかりと履歴には電話番号が残っていました。後から調べてみると、市外局番的に東京からかかってきていたことは分かったのですが、企業の番号なのか、個人の番号なのかも結局分からないままでした。インターネットで検索しても該当する情報が出てこなくて…」

Q.ゆうさんは、この電話は何だったと推測しますか。

ゆうさん「オカルトは大好きなのですが、心から幽霊の存在を信じているわけでもなくて。『きっと、何か現実的な解釈があるはずだ』と思っているのですが、いまだに答えは見つかっていません。本当に何だったのでしょうね」

Q.漫画「あの世から電話がかかってきた話」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ゆうさん「『霊的な現象だったのかも』と一緒に怖がってくださる方や、『詐欺やいたずら目的の電話だったのでは？』という現実的な意見をくださる方もいました。また、『自分もこんな不思議な体験をしたことがある』と、実体験を話してくださる方も多かったです。思いがけずたくさんのコメントをいただけたので、今でも時々、興味深く読み返しています」