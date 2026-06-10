１０日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５７．９４ポイント（０．６４％）安の２４４０７．９６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５．８６ポイント（０．０７％）安の８３１８．７３ポイントと６日続落した。ハンセン指数は３月２３日以来、約２カ月半ぶりの安値水準を切り下げている。売買代金は３２０５億５３９０万香港ドル（約６兆５５８５億円）に拡大した（９日は３０８９億１６１０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中東情勢の不透明感が重しだ。米陸軍の攻撃ヘリコプターをイランが撃墜したことの報復措置として、米中央軍は日本時間１０日朝方に報復攻撃を開始。トランプ米大統領は９日、「イランとの戦闘終結に向けた覚書の締結は合意の最終段階にある」との認識を示していたが、交渉が長引くとの懸念が強まった。

一方、寄り付き直後に公表された５月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比プラス１．２％で着地。上昇率は市場予想（１．３％）を下回ったが、前月実績（１．２％）に一致している。生産者物価指数（ＰＰＩ）はプラス３．９％という結果。上昇率は市場予想（３．９％）に一致し、前月実績（２．８％）を上回っている。市場の一部からは、内需の弱さが指摘された。

ただ、下値は限定的。指数はこのところの下落基調で値ごろ感が高まっているほか、中国の政策に対する期待感も根強く、引けにかけて下げ幅を縮小した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ・グループ：９９２／ＨＫ）が９．４％安、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が５．４％安、政府系インベストメント会社の中国中信（２６７／ＨＫ）が４．９％安と下げが目立った。

セクター別では、非鉄・産金が安い。佳キン国際資源投資（３８５８／ＨＫ）が５．２％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が４．２％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が５．１％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．４％ずつ下落した。

半導体やプリント基板（ＰＣＢ）の銘柄群も急落。英諾賽科蘇州科技（２５７７／ＨＫ）が１３．４％安、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が９．４％安、広州広合科技（１９８９／ＨＫ）が９．６％安、勝宏科技（恵州）（２４７６／ＨＫ）が５．７％安で引けた。

工作機械や建設機械など機械セクターもさえない。上海拓璞数控科技（７６８８／ＨＫ）が６．１％安、津上精密機床中国（１６５１／ＨＫ）が５．９％安、三一重工（６０３１／ＨＫ）が４．１％安、中国龍工ＨＤ（３３３９／ＨＫ）が２．８％安と値を下げた。

半面、中国保険セクターはしっかり。中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が４．０％高、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が３．０％高、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が２．８％高、中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が２．７％高と値を上げた。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４２％安の３９９３．２３ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。宇宙・軍需産業、電力、エネルギー、インフラ建設、自動車、不動産、海運、素材なども売られた。半面、金融は高い。通信、食品飲料、医薬も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）