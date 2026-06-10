森香澄、透明感あふれる“美しいヒップライン”のショット公開 「ドキッとした！」「おしりキュート」と反響続々
タレントでフリーアナウンサーの森香澄（30）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。PEACH JOHN Beautyとのコラボ商品の発売を報告し、撮影カットを公開した。
【写真】「プリ尻！」透明感あふれる撮影ショットを公開した森香澄
森は「PEACH JOHN Beautyとのコラボ商品ができました」と伝え、数量限定で発売されることを報告。投稿では、透明感あふれる肌と美しいヒップラインが印象的な撮影カットも披露した。
森は「毎日に小さなときめきを添える、幸福感あふれる香りです」とアピールし、「是非試してみてください！」と呼びかけた。
投稿にはファンから「ドキッとした！」「プリ尻じゃ〜ん」「おしりキュート」「香澄ちゃんめっちゃ可愛過ぎ〜」「可愛い！最強」などのコメントが寄せられ、反響を集めている。
【写真】「プリ尻！」透明感あふれる撮影ショットを公開した森香澄
森は「PEACH JOHN Beautyとのコラボ商品ができました」と伝え、数量限定で発売されることを報告。投稿では、透明感あふれる肌と美しいヒップラインが印象的な撮影カットも披露した。
森は「毎日に小さなときめきを添える、幸福感あふれる香りです」とアピールし、「是非試してみてください！」と呼びかけた。
投稿にはファンから「ドキッとした！」「プリ尻じゃ〜ん」「おしりキュート」「香澄ちゃんめっちゃ可愛過ぎ〜」「可愛い！最強」などのコメントが寄せられ、反響を集めている。