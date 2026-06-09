6月8日、元5人組ガールズバンド「Whiteberry」の前田有嬉（ゆき）が、音楽番組『CDTVライブ! ライブ!』（TBS系）に出演した。かつて絶大な人気を誇った名曲『夏祭り』を歌唱したが、その声に心配が寄せられている。

この日は、「青春ソング」3時間スペシャルと題し、多くのアーティストが出演した。

「フェス企画として、アーティストが懐かしの曲を歌唱する『青春ソングフェス』がおこなわれました。アンダーグラフが『ツバサ』、コブクロが『君という名の翼』、そして前田さんはWhiteberry時代の代表曲『夏祭り』を歌唱したのです」（スポーツ紙記者）

平成に人気を博した楽曲が披露され、当時を思い出す視聴者も多かった。しかし、『夏祭り』に関して、Xでは

《前田有輝さん全然声出てなかったけど大丈夫なの?》

《ホワイトベリーの前田さん声出なくなっとる》

《夏祭り…声、風邪ひいてるのかな……?》

など、心配する声が見受けられたのだ。

「もともと、『夏祭り』はロックバンド『JITTERIN’JINN（ジッタリン・ジン）』の曲でしたが、2000年にWhiteberryがカバーしてリリースしたところ、ボーカルの前田さんの力強くも透き通ったハイトーンボイスと、疾走感のある表現で幅広い世代に認知されました。

しかし今回、前田さんは序盤からかすれた声で、サビ部分を歌唱する際、少し苦しそうな表情を浮かべる場面もあったため、気になる人もいたようです。現在、40歳の前田さんですが、『夏祭り』を歌唱した当時はまだ10代だったため、昔の曲を変わらないキーで歌うのは難しい部分もあったのでしょう」（芸能担当記者）

Whiteberryは1999年、女子中学生バンドとしてメジャーデビューし、注目を集めた。

「『夏祭り』が大ヒットすると、2000年の『第51回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たしました。しかし、2004年にメンバーの大学進学にともない、解散します。バンドはバラバラになりましたが、前田さんはソロアーティストとして活動を続けています」（同前）

前田は2019年、地元・北海道の一般人男性と結婚したことを公表し、2人の子どもが生まれている。現在も音楽活動を続けているが、思い悩むこともあったという。

「2019年のバラエティ番組『有田哲平の夢なら醒めないで』（TBS系）に出演した際、前田さんはソロ転身後も、『夏祭り』を求められ、一時は封印したことを明かしました。ソロになっても、ヒット曲のイメージが定着していることに悩んだ時期もあったようです。しかし、音楽ゲーム『太鼓の達人』でこの曲が使われ、子どもたちの間で再ブームになったことで、前田さんの心境も変わり、再び『夏祭り』を歌えるようになったと語っていました。

バンド時代はあどけない印象が強かったですが、『CDTV』ではオレンジ系の明るい茶髪に“激変”した姿を披露していました。バンド解散、ソロ転身、出産を経ても、『夏祭り』を歌い続けることに、アーティストとしての矜持を感じるファンもいます」（同前）

『夏祭り』は世代を超えて歌い継がれることだろう。