近畿日本鉄道は、「ミッドナイトひのとり」を7月19日と8月15日に運行する。

「ひのとり」を、近鉄名古屋〜大阪難波駅間で団体専用列車として深夜に走らせる。近鉄名古屋駅発は午後11時32分発、大阪難波駅午前6時16分着、大阪難波駅発は翌日午前0時1分発、近鉄名古屋駅午前7時2分着でそれぞれ運行する。

定員は各日122名で、プレミアムシート36席、レギュラーシート86席を設定する。各列車とも途中名張駅で約4時間停車し、軽食「伊賀牛しぐれ煮弁当」を座席に配布する。同駅での乗降はできない。参加記念品として「ひのとり」オリジナルアイマスクを用意する。

旅行代金は、プレミアムシート単独席・ペア席が近鉄名古屋駅発着でおとな9,900円、子ども7,060円、レギュラーシート1名2席利用が同8,000円、5,800円、レギュラーシート2名2席利用が同6,200円、3,850円などで、発着駅により異なる。申し込みはインターネットと近鉄旅の予約センター、近鉄各駅営業所などで受け付け、インターネット申し込みは出発14日前までとする。

同ツアーは今後、9月21日、10月11日、11月21日にも開催を予定している。