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YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【要注意】その人…テイカーじゃない？ずるい人に狙われている6つのサインと対処法」を公開した。カウンセラーで作家のRyota氏が、他人から奪うことばかりを考える「ずるい人（テイカー）」に狙われているサインとその対処法について解説している。

Ryota氏は、ずるい人に狙われている6つのサインを紹介。まず1つ目に「お願いばかりされている」点を挙げ、良好な人間関係はそもそも相手への要求が少なく、損得勘定で動く人は要求の数が増えると指摘する。対処として、頼まれごとをされた日をカレンダーに記録し、客観的に状況を把握することを勧めた。

続いて、「何ができるかを気にされる」「お金の話題ばかりされる」といった特徴を解説。ずるい人はお金だけでなく他人の技術も奪おうとし、スマホやパソコンの操作などを代わりにやらせて「〇〇係」にしようとするという。また、割り勘の際に自分が食べた分も払わせようとするなど、お金への強い執着が見え隠れすると語った。

さらに、相手をだますために友人から遠ざけて「孤立させようとしてくる」行動や、「あなたしかいない」といった言葉巧みな手口にも言及。6つ目のサインとして「優しさを褒められすぎる」ことを挙げ、優しい人は罪悪感を抱かせやすいため、ずるい人にとって「都合のいい存在」にしやすいと分析。「断ったら優しくないんだよ」と感情的に脅し、要求を通そうとするテイカーの心理構造を明かした。

これらのずるい人への対処法として、Ryota氏は「さっさと一度断る」ことを提案。ずるい人は断る人と断らない人を明確に選別して狙っていると語る。その上で、頼みごとをされた際は即決を避け、「自分の理由で悪いけどごめんね」と一度断る姿勢を見せることが、過度な要求を未然に防ぐ効果的な方法であると結論付けた。

YouTubeの動画内容

00:00

ずるい人（テイカー）に狙われているサインとは
00:32

サイン1〜3：お願いごとやお金の話題が多い
06:43

サイン4〜5：相手を孤立させ、言葉巧みに要求する
12:17

サイン6：優しさを褒められすぎる
14:44

対処法：さっさと一度断る

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