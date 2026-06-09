ラミレスの妻･美保さん、小３次男が野球挑戦へ
プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督で、選手としても活躍したアレックス・ラミレスの妻・美保さんが８日までにオフィシャルブログを更新。小学３年生の次男が新たに野球を始めることを報告した。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
６日、「次男のスポーツ選択」と題してブログを更新した美保さんは、「次男、小学３年生。いろんなスポーツやりたい欲」と次男がさまざまなスポーツに興味を示していたことを明かした。
「サッカー、バスケ、ラグビー、テニス......」と候補を挙げながら、「さーて何やろうかって悩んでいましたが」と振り返り、最終的に「野球始めてみることになりました」と報告。野球のユニフォーム姿でリュックや用具を手にした次男の姿は、期待に胸を膨らませているような表情が印象的な一枚となっている。
美保さんは「絶対パパの影響なんだけど」と、夫の存在にも言及しつつ、「それはそれでアリかな」とコメント。
最後には「諦めないでできるかな」と親心ものぞかせながら、「週末も気が抜けなくなりました笑」とユーモアを交えてつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「野球頑張って」「じゅりくんも、大きくなりましたね」などの声が寄せられている。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
「サッカー、バスケ、ラグビー、テニス......」と候補を挙げながら、「さーて何やろうかって悩んでいましたが」と振り返り、最終的に「野球始めてみることになりました」と報告。野球のユニフォーム姿でリュックや用具を手にした次男の姿は、期待に胸を膨らませているような表情が印象的な一枚となっている。
美保さんは「絶対パパの影響なんだけど」と、夫の存在にも言及しつつ、「それはそれでアリかな」とコメント。
最後には「諦めないでできるかな」と親心ものぞかせながら、「週末も気が抜けなくなりました笑」とユーモアを交えてつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「野球頑張って」「じゅりくんも、大きくなりましたね」などの声が寄せられている。