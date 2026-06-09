セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、レジ横の揚げ物総菜の新商品「あじフライ（フィレ）」を6月9日から順次、販売します。

【画像】中が“ふっくら”してる！ ボリュームもありそうな“新商品”をもっと！

新商品は、ふっくらとした肉厚な身が特長でフライに適した「メアジ」を使用。さっぱりとした味わいながらも満足感のある仕上がりになっています。漁獲後急速冷凍した鮮度のよさと、一尾ずつ丁寧に行う骨取り処理にこだわっており、小さい子どもからシニアまで安心して食べることができるということです。価格は180円（税込み）。

担当者は 「レジ横の揚げ物総菜といえばフライドチキンといったお肉系が定番な中、『お魚系の商品がほしい』という声をきっかけに開発いたしました」と明かしつつ、「和食にも合わせやすい『アジフライ』をラインアップすることで、日常の食卓にも手軽に取り入れていただけます。おかずやおつまみ、小腹が空いたときなど、幅広いシーンでぜひお試しください」とコメントしています。

※消費税は8％で計算しています。