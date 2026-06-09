投資にハマる水谷隼、株取引で悲劇 ケタ違いの爆損スクショ投稿「ロスカットされてる」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が8日、自身のXを更新。株やFXなどで爆損した画像（スクリーンショット）を投稿し、爆損したことを報告した。
【画像】気になる！ケタ違いの爆損出した水谷隼が買った株＆FX
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「6月3日…含み損解消と思って口座みたらロスカットされてるし 為替も損切りしたらトレンド変わってるし 株も買えば下がるし売れば上がるし」とトレードで嘆き。
画像を見ると、株取引では「マイナス127万3392円」「マイナス423万6760円」「マイナス288万6460円」と続き、FX（ユーロ円）でも「マイナス381万6200円」と爆損。さらに、銘柄は不明だが、「マイナス271万円」「マイナス42万4370円」「マイナス118万円」「マイナス74万円」という爆損を見ることができる。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！ケタ違いの爆損出した水谷隼が買った株＆FX
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「6月3日…含み損解消と思って口座みたらロスカットされてるし 為替も損切りしたらトレンド変わってるし 株も買えば下がるし売れば上がるし」とトレードで嘆き。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。