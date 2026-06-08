衛星インターネット「Starlink」が160以上の国・地域で1200万人以上のユーザー数達成、さらに衛星数を1万基から10万基に増やし帯域幅を100倍以上にする計画

衛星インターネット「Starlink」が160以上の国・地域で1200万人以上のユーザー数達成、さらに衛星数を1万基から10万基に増やし帯域幅を100倍以上にする計画