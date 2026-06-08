文化放送で放送中の『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）は、6月7日（日）に東京都内某所にて、公開収録イベントを開催した。

本イベントは、アイドル屈指のアニメ・ゲーム・声優オタクであるSnow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める同番組による公開収録で、2024年9月以来、約2年ぶり3度目の開催。2部構成で実施し、第1部にはゲストとして声優の杉田智和が出演した。

第1部のゲストとして登場した杉田智和は、アニメ・漫画・ゲームへの造詣も深く、佐久間とはプライベートでも親交がある間柄。

ステージでは、お互いの近況や最近熱を入れているコンテンツなどをテーマにトークを展開。「声優は主演の人ほど“ガヤ”（大人数の歓声など）に参加したがるのはなぜか」という話題で、杉田は声優・福山潤の名前を挙げ、「福山さんは優しいんですよ。自分が率先してガヤをやることで他の人が参加しやすい空気を作っているんですよね」とコメント。さらに「『BLEACH』の護廷十三隊のガヤで、13回分違うパターンのガヤを録らないといけないときがあって、あれは大変だった。だんだんパターンがなくなってきて（笑）」と笑顔で振り返った。

続いては、お題を引いてトークする企画「直撃！BOXトーク」や、リスナーから寄せられたテーマと選択肢をもとに野球のドラフト形式で“自分にとって最強のTOP3”を作り上げる企画「しんどみ溢れるTOP3 ザ・ドラフト」を実施。前回の公開収録で生まれた「ザ・ドラフト」については、佐久間が「ぜひ杉田さんと」と熱望して実現したもので、相手が指名したものは選べないというルールのもと、「ラブコメ作品ヒロインの属性」「黒幕キャラの声優」などのテーマで互いの“しんどみ”をぶつけ合った。「黒幕キャラの声優」では、佐久間が1人目に沢城みゆきを選び、「かっこいい。一言喋っただけの重みがすごい」とコメント。これに対し杉田は選択肢にない塩沢兼人を挙げ、「小学生の頃に遊んでいたゲームで、悪役の声がたいてい塩沢さんだったんです」と選定した理由を明かした。

第2部は佐久間のソロ回として実施。佐久間の回答を会場に予想してもらう「イエス・ノー予想ダービー」のほか、これまでアイドルとしてはもちろん「声優・佐久間大介」としての姿も応援してくれる皆さんへの恩返しとしてボイスサンプルを収録する姿を披露することに。エンディングでは、佐久間がボイスサンプル収録を振り返って「これを聴いてオーディションをやらせてみようかなと思っていただける方がいたら、ぜひ挑戦させてください。映像の演技も好きだし、声の演技も好き。役者・佐久間大介の応援もよろしくお願いします。公開収録も毎年やりたい。ぜひまた来年もできればうれしいですね」と締めくくった。

なお、本公開収録の第1部の模様は6月20日（土）、第2部の模様は6月27日（土）の同番組にて放送される。

【イベント概要】

■イベント名： 「Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、 第3回公開収録」

■開催日時： 6月7日（日） 【第1部】開演14：00 【第2部】開演17：30

■会場： 東京都内某所

■出演： Snow Man 佐久間大介

■ゲスト： 杉田智和（第1部）

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介

■番組X： @matemuri_916

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■メール： matemuri@joqr.net