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YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が「なぜロシアは領土を拡大しつづけるのか？【執念の330年南下政策】」を公開した。動画では、ロシアが330年以上にわたり南へ領土を拡大し続ける理由について地政学的な視点から解説し、その「南への執着」が現代の日本にどのような影響を与えているかを紐解いている。



動画は、ロシアの国土の大部分が高緯度に位置し、冬には主要な港が厚い氷に閉ざされる「凍る国」であるという地形的宿命の解説から始まる。17世紀、ピョートル大帝が不凍港を求めて南下政策を開始して以来、ロシアの歴史は「南へ向かう理由を作り続けてきた」と説明。その後もクリミア半島に黒海艦隊の母港となるセヴァストポリを建設するなど、南への扉をこじ開けようと執念を見せてきた。



また、南下の道が塞がれると、東のウラジオストクや旅順へと方向転換し、ソ連時代にはアフガニスタンへ侵攻するなど、体制が変わっても海への出口を求める行動原理は変わらないと指摘する。さらに、ソ連崩壊によりセヴァストポリがウクライナ領となったことや、NATOの東方拡大による強い危機感が、2014年のクリミア併合や2022年のウクライナ侵攻へとつながっていると解説した。



ウクライナ侵攻により、黒海を通じた穀物輸出が滞り、世界的な食料価格の高騰を引き起こした。その波は「遠い国の話だけではない」とし、日本でも輸入小麦の政府売渡価格が大幅に引き上げられ、私たちの食卓にまで波及している事実を提示している。一方で、地球温暖化によって北極海の氷が溶け、新たな北極海航路が拡大していることにも触れ、ロシアが超大型の原子力砕氷船を建造し、世界貿易の新たな大動脈を握ろうとしている現状を紹介した。



「国家の行動は感情ではなく地形が左右する」という言葉が示すように、遠い国のニュースも地政学のレンズを通して見ることで、私たちの生活と密接につながっていることに気づかされる動画となっている。