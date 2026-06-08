学童強豪「多賀少年野球クラブ」が実践…小学生の手打ちを変える練習メニュー

打撃におけるエラー動作の典型に挙げられる「手打ち」。バットは手で持っているため腕で操作したくなるが、下半身の力を使えないとスイングに強さは出せない。全国大会の常連で日本一の経験もある滋賀県の学童野球チーム「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督は「誰もが手打ちからスタートする」と話し、段階を踏んで修正している。

野球経験のない子どもがバットを手にして自分に向かってくる球を打つ時、大半は剣道で面を打つように縦に振る。両足はベタっと地面についたまま、腕だけでバットを操作する、いわゆる「手打ち」となる。園児から小学6年生までが所属する多賀少年野球クラブを率いる辻監督は「打撃は超ダウンスイングから始まります。バットを真横に振るのは至難の業です。手打ちは、どの選手も通る道です」と話す。

手打ちを修正するため、辻監督は最初から理想のスイングを教え込まない。自然と体の使い方や感覚が身に付くように、ステップアップしていく練習メニューを組む。例えば、野球を始めたばかりの超ダウンスイングの選手には、“柵越え”を体感させる。投手役の指導者のすぐ後ろに小さな柵を置き、その柵を越えたら本塁打とする。投手は山なりの球を下から投げる。

放物線を描く球に対してバットの軌道が極端なダウンスイングになると、ほとんどが空振りか球の上をこすったゴロになる。そこで、辻監督は「思い切って、もっと下を振ってみよう」と声をかける。チームでは腕でバットを振るのではなく、捕手側の肩（右打者の右肩）と投手側の肩の位置を入れ替える動きで上半身を回転させる形を理想とするが、この段階では腕が主導になっても構わない。狙いは、スイングの軌道をダウンからレベルに近づけ、打球に角度をつける感覚を掴むことにある。

イメージは直線運動…極端な動きで体重移動の感覚を習得

次のステップとなるのが、体重移動だ。軸足に乗せた体重を踏み込む足に移し、そこからバットのヘッドを遅らせてスイングする動きへとつなげていく。体重移動ができていないスイングは、下半身と上半身が連動していない手打ちとなり、パワーを生み出せない。

体重移動ができない打者は軸足を支点にして、その場で体を回してしまう。修正法の1つとして辻監督が取り入れているのは、構えてから踏み込む足を上げて、球を打つ瞬間に後ろの足（軸足）を地面から浮かせるメニュー。後ろ足を浮かせようとすると、自然と前足に体重が移り、腰が回転しにくくなる。その結果、上半身の開きが遅れ、最後まで横向きを保ったままボールを待てるようになるという。

普段は行わない極端な動きをあえて取り入れることで、正しい体重移動や体の使い方を体感させる意図がある。そして、手打ちから脱却できそうな打撃フォームができてきたら、辻監督はスイングのイメージを伝える。

「打撃は実際には回転運動ですが、直線運動をイメージすると体重移動がスムーズになります。捕手方向から投手方向にバットを振る感覚です。スイングは前に押し込むイメージで、『前に、前に』を意識させる声掛けをしています」

指導者が「腕だけでバットを振るな」と指摘するだけでは、選手が自ら改善するのは難しい。選手の野球歴や直面している課題に合わせた練習メニューの提案や声かけが、手打ちから脱却するヒントとなる。（間淳 / Jun Aida）