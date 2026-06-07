お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が7日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に出演。大手回転ずしチェーン「はま寿司」の埼玉県内の店舗で迷惑行為の動画を撮影し、交流サイト（SNS）に投稿して店舗運営会社の業務を妨害したとして、埼玉県警が威力業務妨害容疑で、同県毛呂山町の無職の男（43）を逮捕したことについてコメントした。

逮捕容疑は5月27日午前11時20分ごろ、県内の店舗で注文して届いた商品に食器用洗剤のようなものをかける動画を撮影し、SNSに投稿して運営会社に苦情対応させるなど業務を妨害した疑い。会社側が今月1日、県警に被害を相談した。

県警によると「注文したマグロに液体をかけた。SNSの再生回数を増やしたかった」と供述している。

庄司は「こんな動画を撮る人、まだいるんですか。気持ち悪い」と言い、「規制をしてもらいたいですよね、こういう動画をアップした人は2度とアカウントをつくれないとか、そういうふうにしてもらわないと、どんどん増える一方だから」と自身の思いを話した。