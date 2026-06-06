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YouTubeチャンネル「ぴょろ先生のプログラミング教室」が「【誰でもカンタン】Scratchでスロットゲームの作り方を解説！」と題した動画を公開した。初心者でも直感的に操作できるプログラミング学習ソフト「Scratch」を用いて、シンプルなスロットゲームを自作する手順を分かりやすく解説している。



動画の冒頭でぴょろ先生は、スペースキーで回転し、「V」「B」「N」キーで個別にリールを止める完成版のゲームを実演。2つ揃うと2点、3つ全て揃うと5点が加算されるルールを説明した。



制作は、背景とスロットの絵柄となるスプライトの設定から始まる。デフォルトの猫のキャラクターを削除し、りんごや蝶、ケーキなどの絵柄を「コスチューム」として追加していく。絵柄の数を増やすほど難易度が上がるため、「難易度上げたいよって人はたくさん選ぶといいと思います」とアドバイスを送った。続いて、「得点」「確定」「スロット1」「スロット2」「スロット3」という5つの変数を作成し、プログラムの構築へ移る。



スロットを回すプログラムでは、単に次のコスチュームに切り替えるだけでは動きが早すぎるため、「0.05秒待つ」というブロックを挟むことで、スロットらしい速度に調整するテクニックを披露。好みの難易度に合わせて待機秒数を調整できる点もポイントだという。その後、止まった絵柄を判定し、条件に応じて得点を加算する計算プログラムを背景に作成していく。また、ゲームを再スタートする際に点数や変数が正しくリセットされないバグを防ぐため、スペースキーが押された瞬間に特定の変数を「0」に戻す処理を加えることが重要だと強調している。



Scratchの基本的な機能を組み合わせるだけで、本格的なゲームが完成する過程が順を追って示された。変数や条件分岐といったプログラミングの基礎概念を、ゲーム作りを通して楽しみながら学べる内容となっている。