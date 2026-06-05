4K/60Hzの高画質を長距離伝送！抜けにくいラッチ機構を採用した光ファイバHDMIケーブル
サンワサプライ株式会社は、接続部が外れにくいラッチ機構を備えた抜け止め光ファイバHDMIケーブル「KM-HD20-PFB○Lシリーズ」を発売した。本シリーズは、10mから30mまでの長距離でも信号劣化の少ない安定した伝送を可能にする光ファイバ採用のHDMIケーブル。コネクタ部分に抜け止めラッチロックを搭載しており、機器移動・振動・ケーブル自重による不意の抜けや接触不良を防ぐ。高画質、高音質音声で、会議室、デジタルサイネージなど幅広いシーンで使用できる。
■抜けにくいラッチロック搭載
ちょっとした振動での抜けを防ぐ、抜けにくいラッチロック搭載のケーブル。ケーブル抜けによる映像の途切れがしにくくなるので、通信が安定する。
■高画質と長距離伝送を両立！HDMI光ファイバケーブル
高精細の4Kコンテンツを4K/60Hz対応の大画面液晶テレビやディスプレイに出力できる。HDRや高音質音声にも対応し、会議室、デジタルサイネージなど幅広いシーンで、使用できる。
■長距離でも安定性抜群！ノイズの影響を大幅に軽減
一般的な銅線のみのHDMIケーブルに比べて、光ファイバは電気的ノイズの影響を大幅に軽減できるため安定した長距離伝送が可能だ。
■配線しやすいスリムケーブル
直径4.7mmのスリムケーブルを採用しており、配線時などにも取り回しのしやすいケーブルだ。
■経年劣化しにくい金メッキピン
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルとピンを使用している。
■印字付きのコネクタ
入力先か出力先か一目でわかるようコネクタに「Source」「Display」が印刷されている。
■「KM-HD20-PFB10L（10m）」
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