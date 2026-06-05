2024年7月、新宿区内でテレビ番組のロケ中、ロケバス車内で20代の共演女性・Aさんに性的暴行を加えたなどとして、不同意性交等の罪に問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告（43）。3月13日から東京地裁にて公判が開かれており、斉藤被告はここまで「同意してくれていると思っていた」などと、起訴内容の一部を否定。被害者との主張は食い違っている。

【写真を見る】正月、妻・瀬戸サオリと2人で買い物する斉藤被告とのツーショット。事件後、日焼けした姿でバームクーヘンを売る斉藤被告

6月2日に行われた公判では、被告人質問が行われた。事件当日の様子について、法廷で初めて詳細に語った斉藤被告。性的行為があったことは認めつつ、「同意があると確信していた」とはっきり主張するのだった--。【全3回の第1回】

「トリオの中でも斉藤さんが一番好きです」

3月13日から始まった公判。斉藤被告は2024年7月、あるテレビ番組のロケ撮影中に事件を起こし、同年10月に書類送検され、所属事務所との契約も解除された。2025年3月に在宅起訴されており、今回の公判につながっている。

起訴内容によると、斉藤被告は事件当日、ロケ撮影中だったバス車内で、共演していたAさんに犯行に及んだという。当日はロケ地を4か所移動するなどしたが、Aさんと斉藤被告が車内に2人きりになった際、キスをしたり胸を揉んだりという性的行為があった。最終的にはロケ終了後、車内で口腔性交を行ったとされる。

被告側も口腔性交などの行為自体は認めている。両者のあいだで対立しているのは「同意の有無」だ。

これまでの公判で、証人として出廷したAさんは「身体が硬直してしまった」「（キス中）肩を強く押して抵抗した」などと同意を否定。検察側は証拠として事件直後、Aさんが母親に『ジャンポケ斉藤 めっちゃ気持ち悪いんだけど』『チューしようとしてきた』などと被害を報告しているLINEメッセージなどを明らかにしている。

一方の弁護側は、一貫して「同意があった」と主張し続けてきた。今回の被告人質問でも、斉藤被告はその主張をぶらすことはなかった。以下は弁護人・検察側からの被告人質問で、斉藤被告が語った当日の流れと本人の認識である。

事件当日、斉藤被告とAさんは初対面だった。自宅に迎えにきたロケバスに乗り、撮影場所付近に停車すると、Aさんが乗車してきた。斉藤被告はこの時初めて、共演者としてAさんを認識したという。

スタッフとドライバーはその後すぐにバスから降りて、車内は二人きりになった。Aさんは斉藤被告が座った座席のすぐ前に座ったという。

斉藤被告「場を和ませるという意味でも、積極的に話しかけました。Aさんは半身になって、左から振り返って話してくれた。常に笑顔で、初めて会ったのにしゃべりやすく、喋ったことにうなずいてくれて。とても感じのいい人だと思っていました」

その後、ロケバスは移動し、1つ目のロケ撮影を終えた。2つ目の移動後、また二人きりになると、Aさんは斉藤被告を「たくさん褒めてくれた」という。

斉藤被告「トリオの中でも斉藤さんが一番好きです、と、普通なら言わなくてもいいことを言ってくれた」「『コンビニにトイレを借りるネタ』など、すごく具体的に知っていた。劇場に来てくれる人のような、すごくコアなファンの方なんだと思いました」

「映像がないと知って絶望」

そして話題は肌に関する話題に移る。斉藤被告が「肌がキレイですね」と言うと、Aさんは「斉藤さんも肌すごくキレイですよ」と言い、「前のめりになって笑顔で顔の肌を見てくれて、一気に距離が縮まった」とした。

斉藤被告「（距離が近くなって）好意を持っているんだなと思った。笑顔だったので、キスしてもOKだと思いました」

そのまま、Aさんと口と口で一瞬キスしたという。Aさんに避けるような仕草は「一切なく」、Aさんの顔や頬には「一切触れていません」という。キスが終わると、Aさんは笑顔で「嬉しいです。幸せです。今日1日頑張れます」と言ったため、Aさんが自分のことを求めてくれている、と思ったという。続けてディープキスをした。

斉藤被告「舌と舌が触れました。（Aさんのガードや抵抗は）一切ありません。お互いが同時に舌と舌を動かしたので、（Aさんが斉藤被告のことを）求めていると思いました」

Aさんはこれまでの公判で、「唇や歯で舌が侵入してこないようにしたんですが、それでも舌がねじ込まれてしまった。本当に気持ちが悪くて怖かった」「斉藤の左肩を遠ざけるように強く押して抵抗しました」と主張。斉藤被告の認識とは食い違っている。

斉藤被告はこの食い違いについて、「ドライブレコーダーを見てもらえたら無理やりではないということは絶対わかってもらえると思った」と主張している。

斉藤被告「警察取り調べで、映像はなくとも、音が残ってたらわかってくれると思った。その後、映像や音声がないと知って絶望しました。唯一不同意ではないと示すものが存在しないと知ったからです」

「同意があったと確信していた」と主張し続ける斉藤被告はロケ終了後、バスでAさんと口腔性交に至る。ここにも主張に大きな食い違いがあった--第2回記事で詳報する。

（第2回記事に続く）