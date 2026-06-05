セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブン−イレブンアプリ」会員限定で、週替わりで人気の菓子をもらえる「週末お菓子無料クーポン」を6月6日から4週連続で配信します。

【画像】うわ…お得すぎる！ コチラが“無料”でもらえる「お菓子クーポン」対象商品です！（10枚）

「週末お菓子無料クーポン」は、毎週金曜日の午後11時59分までにアプリ会員登録している人に対し、6月の毎週土曜日に1枚配信。配信週の土曜日・日曜日のいずれかで、対象の菓子と引き換えることができます。

クーポンの対象となる菓子は、同日が「おやつカルパス ジューシーフランク味」、同月13日が「そのまんまグレープ フーセンガム」、同月20日が「ブラックサンダー」、同月27日が「チロルチョコ ミルク」（いずれも1個）というラインアップ。

同社は、「梅雨の到来により外出の機会が減り、ご家庭で過ごす時間が増える6月、週末のお買い物が、皆さまにとってより楽しく、心温まる時間をつくるきっかけとなれば幸いです」とコメントしています。