「もしかしてナフサ不足で」『笑点』公式X、“重大発表”を告知「司会が交代するのか？山田くん卒業か？」
演芸番組『笑点』（日本テレビ系）の公式Xアカウントは6月4日、投稿を更新。7日の放送で“重大発表”があることを告知しました。
【投稿】“重大発表”を告知
X上ではこの投稿が大きな話題となり、「ついに円楽投入？」「笑点、おもしろいよなぁ」「重大発表？なんだろう」「もしかしてナフサ不足でモノクロ化ですか」「山田隆夫の座布団運び卒業か？」「30分放送から1時間放送に？」「山田君が司会に？」「三平が座布団配りに？」「司会が交代するのか？山田くん卒業か？」など、ファンの間で憶測が飛び交っています。
(文:中村 凪)
【投稿】“重大発表”を告知
「山田君が司会に？」同アカウントは「【お知らせ】 笑点がついに・・・重大発表 6月7日(日)夕方5時30分から放送」とつづり、1枚の写真を投稿。出演者がそろった集合写真を添え、7日の放送で“重大発表”があることを予告しました。
X上ではこの投稿が大きな話題となり、「ついに円楽投入？」「笑点、おもしろいよなぁ」「重大発表？なんだろう」「もしかしてナフサ不足でモノクロ化ですか」「山田隆夫の座布団運び卒業か？」「30分放送から1時間放送に？」「山田君が司会に？」「三平が座布団配りに？」「司会が交代するのか？山田くん卒業か？」など、ファンの間で憶測が飛び交っています。
「山田くん引退しちゃうの？」5月31日には「60年間おつかれさまです」と、6代目座布団運びの山田隆夫さんが大量の座布団を運ぶ意味深な画像を公開していた同アカウント。コメントでは、「たぶん日本一座布団運んだ人と思う」「山田くん引退しちゃうの？」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)