不倫する夫の悪行を隠し撮り→論文発表の場で“公開” 妻の復讐劇に反響「度が超えすぎだと思う」「めっちゃ気まずいやつやん」『サレタ側の復讐』第10話【ネタバレあり】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第10話が3日に放送され、不倫した夫への復讐劇に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「度が超えすぎ」職場で捉えられた悪行の映像
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第10話では、佳乃のさらなる暴走を止めるため、奈津子と麗奈は、渋々佳乃の復讐に協力することに。最後の標的となる佳乃の夫・将生（落合モトキ）への復讐は、これまでの奈津子の夫・義隆（二階堂高嗣）、麗奈の夫・樹（高松アロハ）への復讐を踏襲した集大成。
佳乃の緻密な計画のもと、奈津子と麗奈は将生の職場である研究室に潜入し、隠しカメラを設置する。そこで将生が相手とキスをする悪行を捉えた。
佳乃は将生の論文発表の場で、その映像を使って生成したフェイク動画をパソコンをハッキングして公開。将生を社会的破滅に追い込んだ。
この復讐劇に、SNSには「度が超えすぎだと思う」「めっちゃ気まずいやつやん」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「度が超えすぎ」職場で捉えられた悪行の映像
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
佳乃の緻密な計画のもと、奈津子と麗奈は将生の職場である研究室に潜入し、隠しカメラを設置する。そこで将生が相手とキスをする悪行を捉えた。
佳乃は将生の論文発表の場で、その映像を使って生成したフェイク動画をパソコンをハッキングして公開。将生を社会的破滅に追い込んだ。
この復讐劇に、SNSには「度が超えすぎだと思う」「めっちゃ気まずいやつやん」などの反響が寄せられている。