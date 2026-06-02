足元からデスク時間を快適に！高さ・角度を調整できる3WAYフットレスト
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、高さや角度を細かく調整できる、厚みのあるクッションを備えた3WAYフットレスト「100-FR038BK」を発売した。
■足元を変えるだけで、仕事時間はもっと快適に
長時間のデスクワークで、足の置き場に困ったことはないだろうか。本製品は、足元の高さや角度を自分好みに整えられる3WAYフットレスト。足を自然な位置に置くことで姿勢をキープしやすくなり、作業中の疲れやだるさを軽減。集中したい仕事時間も、ゆったり過ごしたい休憩時間も、足元から快適にサポートする。
■フットレストにも、オットマンにもなる1台3役
通常のフットレストとしてはもちろん、脚を伸ばしてくつろげるオットマン、スタンディングデスク使用時の足置き台としても活躍する。働き方や姿勢が変わっても、これ1台で柔軟に対応できるのが魅力だ。
■高さ14段階、角度も細かく調整できる
上段は斜め上に起き上がり、高さを14段階で調整可能。さらに上段は約90度まで角度調整でき、下段も3段階で角度を変えられる。体型や椅子の高さ、足の置き方に合わせて細かく調整できるため、「あと少し高ければ」「もう少し角度がほしい」といった小さな不満にも応える。自分にぴったりのポジションが見つかる足元アイテムだ。
■極厚クッションで、足を置いた瞬間リラックス
フットレスト部とオットマン部には、約5cmの極厚クッションを採用。足裏やふくらはぎをやさしく受け止め、長時間でも快適に使える。表面はなめらかな肌触りの合成皮革で、見た目にも上質感のある仕上がり。仕事中の足元ケアはもちろん、休憩時に脚を伸ばしてリラックスしたいときにもぴったりだ。
■折りたためて、使わない時もすっきり
使わない時は折りたたんでスリムに収納できる。デスク下や部屋の隙間にしまいやすく、在宅ワークスペースにも取り入れやすい設計だ。ほぼ完成品で届くため、面倒な組み立ては不要。届いたらすぐに使い始められる。さらに、フットレスト部には信頼性の高い日本製ギアを採用し、滑り止め付きで使用中のズレも抑える。
■商品詳細
■厚みのあるクッションを備えた3WAYフットレスト「100-FR038BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
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■ITライフハック YouTube
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通常のフットレストとしてはもちろん、脚を伸ばしてくつろげるオットマン、スタンディングデスク使用時の足置き台としても活躍する。働き方や姿勢が変わっても、これ1台で柔軟に対応できるのが魅力だ。
■高さ14段階、角度も細かく調整できる
上段は斜め上に起き上がり、高さを14段階で調整可能。さらに上段は約90度まで角度調整でき、下段も3段階で角度を変えられる。体型や椅子の高さ、足の置き方に合わせて細かく調整できるため、「あと少し高ければ」「もう少し角度がほしい」といった小さな不満にも応える。自分にぴったりのポジションが見つかる足元アイテムだ。
■極厚クッションで、足を置いた瞬間リラックス
フットレスト部とオットマン部には、約5cmの極厚クッションを採用。足裏やふくらはぎをやさしく受け止め、長時間でも快適に使える。表面はなめらかな肌触りの合成皮革で、見た目にも上質感のある仕上がり。仕事中の足元ケアはもちろん、休憩時に脚を伸ばしてリラックスしたいときにもぴったりだ。
■折りたためて、使わない時もすっきり
使わない時は折りたたんでスリムに収納できる。デスク下や部屋の隙間にしまいやすく、在宅ワークスペースにも取り入れやすい設計だ。ほぼ完成品で届くため、面倒な組み立ては不要。届いたらすぐに使い始められる。さらに、フットレスト部には信頼性の高い日本製ギアを採用し、滑り止め付きで使用中のズレも抑える。
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