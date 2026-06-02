6月1日、音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）が放送。ゲストには、アイドルグループ「SixTONES」が登場し、スペシャルメドレーを披露した。同グループのメンバー、松村北斗が見せた近影に心配が寄せられている。

同日、アーティストが1カ月間毎週出演してライブをおこなう音楽番組史上初の企画「マンスリーライブ！」に登場したSixTONES。1週目はデビュー曲『Imitation Rain』や『ABARERO』、『Good Luck!』、『こっから』の4曲を披露した。

「スタジオには、メンバー全員が全身黒の衣装を身に纏い登場。2026年でデビュー6周年を迎え、アイドルとしても貫禄のあるかっこよさが滲み出ていました。MCを務める同局の江藤愛アナウンサーと笑いある掛け合いも見せ、安定したトーク力も見せつけました」（テレビ局関係者）

クールな曲からテンションが上がる曲まで、気合の入るパフォーマンスを見せたものの、視聴者の視線は松村に集中。彼の姿に心配を吐露する声が寄せられたのだ。

《北斗くん細すぎて心配になるレベルなんだが》

《ちゃんと食べてる？大丈夫？？細くて心配…》

《めっちゃ薄くない？ご飯食べ！》

「黒い衣装で揃えていたメンバーですが、松村さんは黒のシースルー生地で透け感のあるセクシーなトップスを着用。オーバーパンツと合わせる形のスタイルで登場しました。しかし、薄い生地だったため、肩周りやウエスト周りの華奢なシルエットが目立っていました。ジェシーさんや森本慎太郎さんなど、日頃から鍛えているメンバーと比べると、よりほっそりとした身体が際立った印象です」（同前）

心なしか頬周りもコケて見えた松村。ファンが心配するほどの痩せぶりは、ここ最近頻繁に報告されてきたと芸能プロ関係者は指摘する。

「2026年3月末には、松村さんが主演を務めるNetflixシリーズ『九条の大罪』の配信直前イベントが開催。会場に登場した松村さんはかなり痩せた印象が強く、心配の声が上がっていました。

2026年1月からは、アリーナツアー『MILESixTONES』が開催。全50公演を回る壮大なスケールを駆け抜けながら、俳優業としてもオファーが止まりません。7月からはドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系）がスタートし、9月には主演映画『白鳥とコウモリ』の公開も控えています。アイドルと俳優の両輪での大活躍は、やはり相当ハードなものなのか……」

多忙な日々が予想されるだけに、体調管理にはくれぐれも気を付けてほしいものだ。