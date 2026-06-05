日本サッカーの強さを支える スポーツくじの助成事例・選手インタビュー4選

そんなGROWINGのコンテンツの中から、日本サッカーの強さを支える「人」と「環境」に焦点を当てた記事をまとめてご紹介します。ピッチの外側から日本サッカーを支えている人々や、競技の未来を担う選手の想いに触れてください。

夢と笑顔と感動を!! “地域創生の核”となるサンガスタジアム by KYOCERA

京都府 文化生活部 スポーツ振興課 三輪優太さん合同会社ビバ＆サンガ 職務執行者 小森敏史さん（取材：2024年8月）2020年にオープンした「サンガスタジアム by KYOCERA」は、Jリーグの試合が開催されるだけでなく、保育園やフードコートが併設され、試合日以外も地域の人々が集まるスタジアムです。「GROWING」ではこの施設を“地域創生の核”として活用するさまざまな取り組みを紹介。関係者の方々の想いや、将来へのビジョンを伺いました。

なでしこジャパン谷川萌々子が見据える世界一の夢

ユメミルノート vol.2｜女子サッカー 谷川萌々子選手（取材：2024年12月）まだ21歳（2026年6月現在）にして、谷川萌々子選手は世界のトッププレーヤーの一人に数えられています。「GROWING」では、欧州でのプロ1年目を終えた2024年12月に谷川選手を取材。幼少期から現在までの成長の軌跡や、これからサッカー選手として叶えたい夢について語っていただきました。

『世界基準』で日本をリードする人材を育成する JFAアカデミー福島の挑戦

JFAアカデミー福島 統括ダイレクター（男女） 山口隆文さんJFAアカデミー福島 総務 堤葉子さん（取材：2025年1月）谷川萌々子選手をはじめ多くのプロ選手を輩出した「JFAアカデミー福島」は、日本サッカー協会が運営する育成機関です。「GROWING」では現地取材を通じて、日本をリードする人材の育成を目指すアカデミーの挑戦を紹介。充実した練習環境や、グローバルな視野を育むプログラムに迫りました。

スポーツと地域の未来を明るく照らす…小中学校の夜間照明

横浜市 にぎわいスポーツ文化局 スポーツ振興課 小武海佑人さん柏尾小文化・スポーツクラブ 赤﨑しのぶさんフットアールスポーツクラブ コーチ 杉田魁聖さん（取材：2025年2月）神奈川県横浜市立柏尾小学校には、スポーツくじの助成金を活用して夜間照明が設置されました。これにより、学校のグラウンドは地元サッカークラブの夜間練習などに幅広く利用され、地域のスポーツ環境の充実に貢献。この事例について、自治体やスポーツクラブの関係者に取材しました。