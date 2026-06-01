fripSideが、通算11枚目となるオリジナルアルバム『infinite Resonance 4』を2026年夏にリリースすることを発表した。さらに、9月21日からは同アルバムを冠した東名阪ホールツアーも開催される。

fripSideは、2025年から2026年にかけて開催されたPhase3初となるホールツアーを全公演ソールドアウトさせ大成功に収めた。その他、国内外の大型アニソンフェスへも精力的に出演している。

新作オリジナルアルバムのリリースは2024年以来約2年ぶり。47都道府県ツアーやフェスの経験を基に実力をつけているPhase3の魅力を詰め込んだ1枚としてとチェックしてほしい。アルバムの具体的な発売日・収録内容などの詳細は後日発表となる。

■11thアルバム『infinite Resonance 4』

2026年夏リリース

アルバムリリース情報→ https://wmg.jp/fripside/