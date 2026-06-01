fripSide、Phase3の魅力を詰め込んだニューアルバム『infinite Resonance 4』今夏リリース
fripSideが、通算11枚目となるオリジナルアルバム『infinite Resonance 4』を2026年夏にリリースすることを発表した。さらに、9月21日からは同アルバムを冠した東名阪ホールツアーも開催される。
fripSideは、2025年から2026年にかけて開催されたPhase3初となるホールツアーを全公演ソールドアウトさせ大成功に収めた。その他、国内外の大型アニソンフェスへも精力的に出演している。
新作オリジナルアルバムのリリースは2024年以来約2年ぶり。47都道府県ツアーやフェスの経験を基に実力をつけているPhase3の魅力を詰め込んだ1枚としてとチェックしてほしい。アルバムの具体的な発売日・収録内容などの詳細は後日発表となる。
■11thアルバム『infinite Resonance 4』
2026年夏リリース
アルバムリリース情報→ https://wmg.jp/fripside/
■animeblast presents ＜fripSide Concert Tour 2026-2027 -infinite Resonance 4-＞
2026年9月21日（月・祝）東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
＜開場 16:30 / 開演 17:30＞
2026年10月31日（土）大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面
＜開場 16:30 / 開演 17:30＞
2026年12月26日（土）愛知・一宮市民会館
＜開場 16:30 / 開演 17:30＞
2027年1月11日（月・祝）東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN
＜開場 16:30 / 開演 17:30＞
▼ツアー詳細はこちら
https://fripside.net/
https://threenine.co.jp