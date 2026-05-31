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Meta Memo Outlines Ambitious Hardware Plans, Including New AI Pendant - The Information
https://www.theinformation.com/articles/meta-memo-outlines-ambitious-hardware-plans-including-new-ai-pendant
Meta is reportedly developing an AI pendant | TechCrunch
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