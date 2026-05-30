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Pollinators support the nutrition and income of vulnerable communities | Nature
Fewer insects, fewer nutritious crops: pollinator decline puts our health at risk | EurekAlert!
https://www.eurekalert.org/news-releases/1126887
'Insect apocalypse' is already fueling malnutrition in some regions, first-of-its-kind study reveals | Live Science
https://www.livescience.com/animals/insects/insect-apocalypse-is-already-fueling-malnutrition-in-some-regions-first-of-its-kind-study-reveals
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