日向坂46が、2年ぶり2回目となる大型イベント＜ひなたフェス2026＞のキービジュアルと、出演ゲストを発表した。

今回公開されたキービジュアルでは、宮崎県を連想させるヤシの木や太陽などのモチーフを随所に散りばめ、楽しげで弾けるようなデザインに仕上がった＜ひなたフェス2026＞ロゴTシャツを身にまとったメンバーそれぞれの写真を合成。フェスならではの高揚感と、メンバー一人一人の個性が感じられるビジュアルに仕上がっているという。

スペシャルゲストには、宮崎県出身のメンバー「かみちぃ」が所属するお笑いコンビ・ジェラードンに加え、“おひさま芸人”（おひさまは日向坂46ファンの総称）としてファンの間でもおなじみの「ジャンボたかお」が所属する、レインボーの出演が発表となった。

＜ひなたフェス2026＞は、2026年9月5日・6日の2日間、ひなた宮崎県総合運動公園にて行われ、ライブは同公園内、ひなたサンマリンスタジアム宮崎にて実施される。既に様々なコンテンツが解禁となっており、多数のツアープランも用意されているという。5月30日12時より、ライブチケットの“オフィシャル先行”と“宮崎県民割引2次先行”、そして JTBによるツアープランの“一般発売”がスタートとなるので、特設サイトをぜひチェックしてほしい。

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◾️ジェラードン コメント

◇かみちぃ

地元宮崎でのひなたフェス出演てげ嬉しいです！！

野球に触れてこんかった僕が、サンマリンスタジアムに立てるとは思っちょらんかったです！

当日会場で待っちょっかい、楽しみにしちょってねー！！

◇アタック西本

日向坂46さんありがとうございます！

相方かみちぃのご両親がいつも宮崎から送ってくれるしゃぶしゃぶを日向坂46の皆様そしてフェスに来るお客様にも食べて頂きたい！お店の名前は当日まで調べておいてお伝えしますね！

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◾️レインボー コメント

◇ジャンボたかお

お、恐れ多すぎます！

大好きな日向坂の邪魔をできるだけしないように、少しでも笑いを添えられたらと思っております！

おひさまの皆様！一緒に楽しみましょう！

最高のアイドルのフェスは最高に決まってる！

喉要らないくらい叫びましょう！

◇池田直人

日向坂46さんの晴れ舞台に微力ながら力添えさせていただきます！よろしくお…

ジャンボが熱量高すぎて、入りません。

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◾️17thシングル「Kind of love」

2026年5月20日（水）リリース

購入：https://hinatazaka46.lnk.to/20260520_Kindoflove_PKG TYPE-A TYPE-A バックカバー TYPE-B TYPE-B バックカバー TYPE-C TYPE-C バックカバー TYPE-D TYPE-D バックカバー 通常盤 通常盤 バックカバー 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A（SRCL-13710~13711）￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13712~13713）￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13714~13715）￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13716~13717）￥2,000（税込）

▼初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真 【通常盤（CDのみ）】

通常盤（SRCL-13718）￥1,200（税込）

○初回仕様限定盤 TYPE-A（SRCL 13710~1）

DISC1 (CD)

1. Kind of love

2. Empty

3. 円周率

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. 円周率 off vocal ver.



DISC2 (Blu-ray)

日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜前編＞

空飛ぶ車

アザトカワイイ

One choice

ドレミソラシド

こんなに好きになっちゃっていいの？

孤独たちよ

青春の馬

絶対的第六感

See Through



○初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13712~3）

DISC1 (CD)

1. Kind of love

2. Empty

3. 心のブランコ

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. 心のブランコ off vocal ver.



DISC2 (Blu-ray)

日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜後編＞

夜明けのスピード

What you like!

あの娘にグイグイ

卒業写真だけが知ってる

愛はこっちのものだ 2025

僕に続け



HEY！OHISAMA！

ジャーマンアイリス

JOYFUL LOVE



○初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13714~5）

DISC1 (CD)

1. Kind of love

2. Empty

3. SHUWA SHUWA

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. SHUWA SHUWA off vocal ver.



DISC2 (Blu-ray)

五期生個人PV

大田美月

大野愛実

片山紗希

蔵盛妃那乃

坂井新奈



○初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13716~7）

DISC1 (CD)

1. Kind of love

2. Empty

3. サラバ サラバ

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. サラバ サラバ off vocal ver.



DISC2 (Blu-ray)

五期生個人PV

佐藤優羽

下田衣珠季

高井俐香

鶴崎仁香

松尾桜



○通常盤（SRCL-13718）

1. Kind of love

2. Empty

3. 君にやられた！

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. 君にやられた！ off vocal ver.

▼タイプ別収録内容○初回仕様限定盤 TYPE-A（SRCL 13710~1）DISC1 (CD)1. Kind of love2. Empty3. 円周率4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. 円周率 off vocal ver.DISC2 (Blu-ray)日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜前編＞空飛ぶ車アザトカワイイOne choiceドレミソラシドこんなに好きになっちゃっていいの？孤独たちよ青春の馬絶対的第六感See Through○初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13712~3）DISC1 (CD)1. Kind of love2. Empty3. 心のブランコ4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. 心のブランコ off vocal ver.DISC2 (Blu-ray)日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜後編＞夜明けのスピードWhat you like!あの娘にグイグイ卒業写真だけが知ってる愛はこっちのものだ 2025僕に続けHEY！OHISAMA！ジャーマンアイリスJOYFUL LOVE○初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13714~5）DISC1 (CD)1. Kind of love2. Empty3. SHUWA SHUWA4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. SHUWA SHUWA off vocal ver.DISC2 (Blu-ray)五期生個人PV大田美月大野愛実片山紗希蔵盛妃那乃坂井新奈○初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13716~7）DISC1 (CD)1. Kind of love2. Empty3. サラバ サラバ4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. サラバ サラバ off vocal ver.DISC2 (Blu-ray)五期生個人PV佐藤優羽下田衣珠季高井俐香鶴崎仁香松尾桜○通常盤（SRCL-13718）1. Kind of love2. Empty3. 君にやられた！4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. 君にやられた！ off vocal ver.

◾️ライブ情報 ◆＜日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE＞

東京都・TOYOTA ARENA TOKYO

2026年6月16日（火）開場17:00 / 開演18:30

2026年6月17日（水）開場17:00 / 開演18:30 ◆＜日向坂46 三期生LIVE>

2026年8月5日（水）Zepp Osaka Bayside 開場 17：30 / 開演 18：30

2026年8月6日（木）Zepp Nagoya 開場 17：30 / 開演 18：30

2026年8月17日（月）Zepp Haneda(TOKTO) 開場 17：30 / 開演 18：30 ◆＜日向坂46 「ひなたフェス 2026」＞

宮崎県・ひなたサンマリンスタジアム宮崎

2026年9月5日（土）開場14:30 / 開演16:30

2026年9月6日（日）開場14:30 / 開演16:30