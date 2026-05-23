花王が全国の20〜69歳の女性500人を対象に「入浴スタイルに関する実態調査」を実施し、その結果を公表しました。

【豆知識】「えっ…」 これがシャワーのみでも「風呂掃除」をサボってはいけない理由です！

シャワー入浴は夏にピーク

調査は2025年10月、入浴スタイルと風呂掃除の実態を把握する目的で、インターネットリサーチで実施。

自宅での入浴方法は、500人中195人が「時期やその日によって、“シャワーのみの入浴”“湯船につかる入浴”を使い分ける」と回答。使い分ける理由は「季節によって入浴スタイルを変えている」が75％と最も多く、湯船とシャワーの切り替えの多くは、季節によるものであることが分かりました。

「シャワー入浴のみ」に切り替わる時期は、暑さが気になる5月ごろから増え始め、夏（6〜8月）の間にピークを迎えるということです。

「シャワーだけなら汚れない」という多くの人の思い込み

調査では、シャワーのみの入浴が増えるにつれて、洗剤を使ったお風呂掃除の頻度が低下する傾向が見られました。夏ごろ（6〜8月）には、掃除頻度が「週に1回以下」と回答した人が4割に及ぶということです。

シャワーのみの入浴が多い時期に、「毎日は掃除をしない」と回答した273人を対象にその理由を聞くと、「シャワーのみの入浴ならそんなに汚れないから」（54％）が最も多く、次いで「汚れてはいるが、水で流すだけで落ちる程度の軽い汚れだから」（28％）といった回答が多く見られました。

同社は「生活者の多くの『シャワーだけなら浴室はあまり汚れない』という“思い込み”が、掃除頻度の低下につながっているのではと推測します」とコメントしています。

たった1回の入浴でも汚れは浴室全体に

花王によると、実際には、シャワーのみの入浴を1回行っただけでも、皮脂や石けんカスなどの汚れが、床や壁を中心に浴室全体に飛び散って付着しているといいます。「シャワーだけなら浴室は汚れにくい」というのは誤りであることが分かります。

カビが発生しやすいのは、以下の3つがそろう環境だということです。

・適温（温度20〜30度）

・高湿度（湿度70〜95％）

・栄養源となる汚れ（手あか、皮脂、石けんカスなど）

シャワーのみの入浴が増える時期は蒸し暑い気候に加え、「シャワーだけだから風呂掃除は水で流すだけでいい」と考えて、洗剤を使った掃除頻度が低下しがちになるといいます。その結果、汚れが残り、カビが繁殖しやすい環境が整ってしまうということです。

暑い時期でもシャワーだけだからと油断せず、定期的に洗剤を使って浴室の汚れを落とすことがカビを防ぐための重要なポイントと言えそうです。