サッポロビール（東京都渋谷区）が、ヱビスブランドと人気漫画「NANA」や「天使なんかじゃない」で知られる漫画家の矢沢あいさんとのコラボビール缶「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」第2弾を7月7日から期間限定・数量限定で発売します。

【えっ！】500ミリリットル缶は“全身”デザイン！ 矢沢あい描き下ろしデザインのグラスもかわいすぎるんですけど！ 一挙に見る！

ヱビスビールは、「さぁ、いい顔でいきましょう。」をテーマに、「たのしみながら世界を変えている人々」と共創しながら人々の前向きな気持ちを生み出すようなコミュニケーションを展開。今回、祭り文化との高い親和性に着目し、前向きな気持ちを生み出し内側から幸せが生まれる「夏祭り」を、今夏のブランドコミュニケーションテーマとして定め、さまざまな施策に取り組んでいくとのことです。

矢沢さんは、今年3月に、ヱビスビールの発売135周年を記念した企画「美人画ポスター」の一環で、描き下ろしデザイン缶を担当。今回は「夏の宵（よい）の華やぎ」や「夏の涼やかなひととき」をデザインテーマとし、提灯（ちょうちん）のあかりを添え、浴衣姿で夏の風情を楽しむ上質で華やかな瞬間を繊細なタッチで描き下ろしたデザインになっています。350ミリリットル缶、500ミリリットル缶が展開。

商品の発売にあわせて、「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイングッズ」などが当たるプレゼントキャンペーンなども実施されます。

