5月15日、サムライブルー（サッカー日本代表男子）は、北中米W杯の代表メンバー26名を発表した。GKの構成は鈴木彩艶（ざいおん/パルマ・カルチョ）、早川友基（鹿島アントラーズ）、大迫敬介（サンフレッチェ広島）の3人となったが、この選出について、サポーターから多くの意見が寄せられている──。

「各国、GKは3人体制で臨みますが、3番手と見られる選手の出場はほとんどありません。あるとすれば、1番手と2番手が怪我をするなど、よほどのアクシデントが起きたときだけ。ですから、3番手に選ばれるGKは、若くて次の大会での活躍が期待される選手や、何か特徴のある選手など、割り切った選出が多いんです。

日本の場合は、絶対的な“守護神”の鈴木がまず選出され、ともにJリーグを代表するGKで、実力的に遜色ない早川と大迫が選ばれました。ただ、3番手の出場はほとんどないため、『“一芸”のある選手を選んでほしかった』というサポーターもいますね。その際、必ず名前があがっていたのが、谷晃生（町田ゼルビア）でした」（スポーツ紙サッカー担当記者）

現在、おこなわれている『明治安田J1百年構想リーグ』では、90分で決着がつかない場合は延長戦がなく、PK戦に突入する。町田ゼルビアはここまでPK戦を7試合経験しているが、成績は5勝2敗と大きく勝ち越している。その勝利のなかで谷の活躍が印象的だったので、彼を推すサポーターの声が多かったのだろう。

「谷は、もちろんGKとしての実力も高いですが、その才能がより発揮されるのはPK戦です。反射神経がすばらしく、読みも鋭いからですね。

日本は、2010年の南アフリカW杯、2022年のカタールW杯でPK戦を2度、経験し、そのどちらもで敗れています。W杯では僅差の勝負が連続することも多く、そういった背景からも、今回の北中米W杯で谷を推す人も多かったのでしょう」（同前）

ちなみに、日本が敗戦を喫したW杯のPK戦では、興味深いジンクスがある。

「2010年のパラグアイとのPK戦では、日本は、3-5で敗戦しています。後攻の日本は遠藤保仁、長谷部誠、本田圭佑が決めたものの、駒野友一のキックは無情にもバーに阻まれてしまいました。2022年のクロアチアとのPK戦では、1-3と思わぬ大差で負けています。先攻の日本でしたが、南野拓実、三笘薫が連続して失敗。浅野拓磨は成功したものの、4番手の吉田麻也が失敗してしまいました。

不思議なことに南アフリカ大会でPKを外した駒野、カタール大会でPKを外した南野、三笘、吉田と計4選手は、次の大会では、すべてメンバー落ちとなってしまいました。あくまで偶然の一致かもしれないですが、日本にとってPK戦は“避けたい戦い”であることは間違いなさそうです」（同前）

それだけに3番手GKとして“PKストッパー”の谷を入れておいてもよかったのかもしれない。