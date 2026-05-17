あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（すし）チェーン「スシロー」が、料理研究家のリュウジさんと声優の安元洋貴さんが監修した寿司メニュー5種、サイドメニュー1種の計6商品を5月20日から期間限定で販売します。

【写真】リュウジ＆安元洋貴コラボ“至高のバズメニュー”がおいしそう！ 一挙にチェックしちゃおう！

リュウジさんはSNSを含め、総フォロワー数1130万人を突破した人気料理家で、安元さんはナレーション活動をはじめ、人気アニメのキャラクター、数多くのドラマCD、ゲーム作品などに出演しています。今回の企画は2024年12月にリュウジさんの公式YouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」に投稿された動画がきっかけでスタート。同社の仕入れや商品開発の思いと、リュウジさんと安元さんのこだわりを掛け合わせ、何度も打ち合わせを行い、構想から約1年でようやく納得のいくコラボ商品が完成したということです。

コラボ商品は、「漬けびん長 マヨとレモンだれがけ」「漬けえんがわ レモンだれがけ」（ともに200円〜、以下、税込み）、「あなごアンデス紅塩レモン」（280円〜）、「まぐろ納豆ガーリック軍艦」（150円〜）、「おたマヨロール（えび天）」（200円〜）、「おたマヨで食べる フライドポテト」（200円〜）という顔ぶれ。

「漬けびん長 マヨとレモンだれがけ」は、リュウジさん考案の「塩レモンだれ」を再現。レモンの酸味と香り、マヨネーズのコクが、柔らかい食感のびん長のうまみを引き立てた味わい。リュウジさんのアイデアで大葉とカイワレ、オニオンスライスを合わせた香味野菜をトッピングしています。

「漬けえんがわ レモンだれがけ」は、漬けびん長と同じく再現した「塩レモンだれ」と香味野菜を使用。レモンの酸味と香りと爽やかな味わいが、相性がよいえんがわの脂をほどよく打ち消し、すっきりとした味わいの寿司になっています。

「あなごアンデス紅塩レモン」は、あぶった煮あなごにアンデス紅塩を合わせ、レモンをトッピング。豊富なミネラルを含んだアンデス紅塩とレモンの酸味が、歯ごたえのよいあなごのうまみを引き立ててくれていて、食べやすい一品に仕上がっています。

「まぐろ納豆ガーリック軍艦」は、漬けにしたまぐろと納豆の上にフライドガーリックをのせてあり、どこかジャンクなうまさを感じるメニューになっています。

「おたマヨロール（えび天）」は、リュウジさんと安元さんが共同開発をした「おたくのマヨ」（通称：おたマヨ）を使用。フライドガーリック、ブラックペッパー、ベーコンなどで味付けされているジャンクな味わいの「おたマヨ」が、えび天、フレッシュアボカド、「たまご」のうまみと調和し、食べやすくバランスのよい味が楽しめます。

「おたマヨで食べる フライドポテト」も、同じくおたマヨを使用。おたマヨをディップして食べると、普段の「フライドポテト」と異なる味わいが楽しめます。

コラボキャンペーン期間中、「デジタル スシロービジョン」（通称デジロー）を導入している店舗では、 「おたマヨ」のイメージキャラクター「おたマヨくん」（CV．安元さん）が商品の到着を知らせてくれる仕掛けが実施される上、「おたマヨロール（えび天）」と「おたマヨで食べる フライドポテト」を注文すると、オリジナル到着音が楽しめます。

リュウジさんはコラボメニューについて「食通の安元さんと僕で本気で作った『おたマヨ』、スシローのえび天やポテトとの相性がマジで異常です」とコメントしつつ、「濃くてガツンとくる最高のジャンク味なので、日々の疲れを吹き飛ばしたい時にぜひ味わってください！」とアピール。

安元さんも同じくコラボについて「思えば遠くへ来たもんだ。『おたマヨ』がまさかここまで来るとは。リュウジくんと真面目に向き合いました。その結果産まれたこの子たち。なかなかのパンチ力を持っております。吹っ飛ばされないように、地に足つけてガッツリ楽しんでください！」と話しています。

※価格は店舗によって、異なります。