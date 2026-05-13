【Ｗ杯２６人予想】三笘薫は選外.、.英国遠征後の代表スタッフ陣″鹿島視察行脚″は偶然か、それとも…担当記者が占う

サッカーの北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー発表会見は１５日に行われ、森保一監督（５７）が２６人を発表する。本大会を現地取材するスポーツ報知の担当記者４人がメンバー当落を大予想。けが人の続出により、予想の難易度は極めて高くなっている今大会だが、初の世界一を目標に掲げる森保監督の狙いを読み解き、全的中を目指す。

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左太もも裏負傷の三笘は選外とした。決勝トーナメント以降に照準を合わせるような余裕はなく、第１戦・オランダ戦（現地１４日）に１００％で臨める２６人で編成するとみた。三笘と同レベルのアタッカーは日本におらず、新進気鋭の若手に代役を託すというよりも、別のプランを用意するのでは、と考えた。

そうなれば、ボランチ起用が想定されていた鎌田の左シャドーが現実味を帯びてくる。それに伴ってボランチの頭数を増やす方向に舵（かじ）を切るとみて、鎌田、佐野海、田中の鉄板３枚に加えて藤田、ポリバレント性のある佐野航の選出を予想。復帰を目指す遠藤に関しては、三笘不在のあおりを受ける形で泣く泣く選外とした。

サプライズ招集は基本的にはないだろう。しかし、英国遠征（３月）からの帰国以降、代表コーチ陣が不思議なまでに鹿島の試合の視察を繰り返した（第１０節・斉藤コーチ、第１１節・前田コーチ、第１２節・森保監督、第１３節・森保監督＆名波コーチ）点は気がかり。これは偶然なのか、それとも―。イングランド戦で苦しみ、過去のＷ杯でも痛い目を見たパワープレーの対策要員としてＤＦ植田の選出を予想した。

◆岡島 智哉（おかじま・ともや）１９９１年、福岡市生まれ。３４歳。１６年入社。１７年よりサッカー担当、Ｗ杯取材は２度目。半年前からスペイン語を勉強していたが、取材旅程は全て米国で、メキシコ渡航の予定なし。ディオス・ミーオ（何てこった）。