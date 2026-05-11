5月8日～10日の北米映画市場は大接戦となった。『プラダを着た悪魔2』が週末ランキングの第1位を2週連続で制したものの、初登場の『モータルコンバット／ネクストラウンド』と、マイケル・ジャクソン伝記映画『Michael／マイケル』が猛追したのだ。

参考：20年ぶり続編『プラダを着た悪魔2』が北米No.1 前作初動成績を公開初日だけで上回る

『プラダを着た悪魔2』は週末3日間で北米興行収入4300万ドルを記録しており、前週比マイナス44％と非常に堅実。20年ぶりの続編映画ながら、前作ファンの初動需要だけでなく、口コミ効果がきちんと生まれている証左だろう。

北米累計は1億4484万ドル、世界興収は早くも4億3324万ドル。前作『プラダを着た悪魔』（2006年）の世界興収3億2658万ドルを公開2週目にして上回り、まさに『プラダ』旋風が世界の映画館を席巻している状態だ。日本を含む海外市場での存在感も大きい。

メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラントらが再集結した本作は、女性観客主導の作品としては『バービー』（2023年）以来の大型ヒット作。報道によれば、ディズニー＆20世紀スタジオは主要キャスト3人との間に出演料1250万ドル、さらに興行ボーナス契約を結んでいるという。

本作の好調を受け、ディズニーは2026年の世界興収で20億ドルの大台を早くも突破した。これは『プラダを着た悪魔2』のみならず、『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（昨年12月公開）や『私がビーバーになる時』の健闘も大きい。今夏は『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』を5月22日に日米同時公開し、その後も『トイ・ストーリー5』と実写版『モアナと伝説の海』が控えている。

第2位の『モータルコンバット／ネクストラウンド』は、北米3503館で4000万ドルを記録。R指定のアクション映画かつ、『プラダを着た悪魔2』より上映館数が700も少ないなか、週末興収は300万ドルの僅差という好勝負となった。

ワーナー・ブラザースの事前予測値は3500万～4000万ドル程度で、一時期待されていた首位簒奪は叶わなかったものの、数字としては期待通り。もともと2025年10月の北米公開予定だったが、内部試写などでの好評を受けてサマーシーズンの公開が決まったといわれている。この戦略は奏功したというべきだろう。

海外市場では2300万ドルを稼ぎ出し、全世界オープニング興行収入は6300万ドル。製作費は8000万ドルだからコスト回収の道のりはまだ長いが、そもそも前作『モータルコンバット』（2021年）はコロナ禍で劇場公開とHBO Max配信が同時に行われた作品。とりわけ配信での成果が大きかったことが続編製作につながったというから、続編でも劇場公開以降の展開には別の期待がかけられているはずだ。

同名人気格闘ゲームを映画化した本作は、前作に続いてサイモン・マッコイド監督が続投。真田広之、浅野忠信を含む前作キャストがずらりと復帰したほか、人気キャラクターのジョニー・ケイジ役を『ザ・ボーイズ』のカール・アーバンが演じている。

『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』『ソニック・ザ・ムービー』シリーズや、『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025年）など、ファミリー層に訴求するビデオゲーム映画が多いなか、本作は“とにかく格闘トーナメントをやる！”という強いコンセプトと激しい暴力描写でターゲットを絞り込んだ異色作。すでに第3作も動き出しているという。

Rotten Tomatoesは批評家スコア65％だが、観客スコアは90%と高い。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「B」評価となった。日本では6月5日公開。

その『モータルコンバット／ネクストラウンド』をわずか350万ドル差で追いかけるのが、第3位の『Michael／マイケル』だ。公開3週目の週末興収は3650万ドルで、前週比はわずかマイナス33％。土曜日の成績は『モータルコンバット』を上回ったという。

北米興収は2億4048万ドルで、『ボヘミアン・ラプソディ』（2018年）を抜いて北米史上最高の音楽伝記映画となった。世界興収は5億7736万ドルで、『ボヘミアン・ラプソディ』の9億1102万ドルを超えられるかが今後の注目点だ。日本公開は6月12日。

そのほか今週は、第4位に『ひつじ探偵団』が初登場。北米週末興収は1591万ドル、世界興収2801万ドルという滑り出しとなった。ヒュー・ジャックマン演じる羊飼いの死の真相を、羊たちが探偵となって捜査するミステリーコメディだ。

監督は『ミニオンズ』シリーズのカイル・バルダ、脚本は『チェルノブイリ』『THE LAST OF US』のクレイグ・メイジン。作品としての評価はきわめて高く、Rotten Tomatoesでは批評家93%・観客96%、CinemaScoreでは「A-」を獲得した。

製作費は7500万ドルなので、劇場興行としてはやや厳しいスタートだが、本作もAmazon・MGM作品であり、劇場公開後の配信展開に期待されている側面はあるだろう。その一方、『トイ・ストーリー5』（米国公開は6月19日）まではライバル不在とあって、口コミ次第ではロングランヒットとなる可能性もある。

第5位も同じく初登場の『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR (LIVE IN 3D)』で、北米2613館にて週末興収750万ドルを記録。海外市場で1260万ドルを稼ぎ出し、全世界オープニング興行収入は2010万ドルとなった。

本作はビリー・アイリッシュによる同名アリーナツアーの“3Dコンサート映画”で、アイリッシュ自身とジェームズ・キャメロンが共同監督を務めた。それだけに3D上映の需要が大きく、海外興収の86％、北米興収の88％が3D上映によるもの。北米では期待に届かなかったが、海外では予想を上回るスタートとなった。

Rotten Tomatoesでは批評家93％・観客99%、CinemaScoreは「A」評価と、体験者の満足度は非常に高い。『アバター』シリーズで3D映画にこだわりつづけるキャメロンとのタッグで、映画館の設備を活かし、“新たなライブ／劇場体験”を創出した一例といえそうだ。製作費は2000万ドル。

今週のラインナップをずらり並べてみると、『プラダを着た悪魔2』や『モータルコンバット／ネクストラウンド』、『Michael／マイケル』、『ひつじ探偵団』、そして『ビリー・アイリッシュ』とじつに多様だ。『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』や『プロジェクト・ヘイル・メアリー』という春のヒット作や、映画ファン向けのジャンル映画も含め、今年のサマーシーズンは充実したスタートとなっている。

北米市場の週末累計興収は、前年比およそ87～89％増となる見込み。年間興収も前年比16％増と引き続き好調だ。

【北米映画興行ランキング（5月8日～5月10日）】1.『プラダを着た悪魔2』（→前週1位）4300万ドル（-44%）／4200館（+50館）／累計1億4484万ドル／2週／ディズニー

2.『モータルコンバット／ネクストラウンド』（初登場）4000万ドル／3503館／累計4000万ドル／1週／ワーナー

3.『Michael／マイケル』（↓前週2位）3650万ドル（-32.9%）／3550館（-405館）／累計2億4048万ドル／3週／ライオンズゲート

4.『ひつじ探偵団』（初登場）1591万ドル／3457館／累計1591万ドル／1週／Amazon・MGM

5.『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR (LIVE IN 3D)』（初登場）750万ドル／2613館／累計750万ドル／1週／パラマウント

6.『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（↓前週3位）660万ドル（-45.5%）／3075館（-344館）／累計4億1211万ドル／6週／ユニバーサル

7.『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（↓前週4位）606万ドル（-28.7%）／2417館（-600館）／累計3億2777万ドル／8週／Amazon・MGM

8.『Hokum（原題）』（↓前週5位）330万ドル（-48.6%）／1900館（+15館）／累計1245万ドル／2週／NEON

9.『Deep Water（原題）』（↓前週8位）78万ドル（-62.9%）／1301館（-374館）／累計367万ドル／2週／Magenta Light Studios

10.『Animal Farm（原題）』（↓前週6位）66万ドル（-79.9%）／2140館（-460館）／累計500万ドル／2週／Angel

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年5月11日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W18/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/mortal-kombat-ii-box-office-battle-devil-wears-prada-2-1236591049/https://variety.com/2026/film/box-office/devil-wears-prada-2-box-office-first-place-mortal-kombat-2-opening-1236743920/https://variety.com/2026/film/box-office/box-office-devil-wears-prada-2-michael-milestones-1236743981/https://deadline.com/2026/05/box-office-global-devil-wears-prada-2-mortal-kombat-2-disney-1236889529/https://deadline.com/2026/05/box-office-mortal-kombat-ii-devil-wears-prada-2-1236887876/https://variety.com/2026/film/news/devil-wears-prada-2-salaries-meryl-streep-hathaway-pay-1236741185/

（文＝稲垣貴俊）