【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年5月11日〜5月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月11日〜5月17日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月4日〜5月10日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では素直じゃないです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
良くも悪くも自分の型を抜けることが難しいです。結局いつも通りの行動に収まってしまうことが多いでしょう。仕事や公の場では尊敬して追いつきたいような人との差が一段と開きます。何を見て何を考えているかを汲み取れないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
駆け引きをして相手の気持ちを確かめたいモードになります。嘘をついたりすると後で自分の立場が悪くなってしまうので、正直にいるようにすると良いでしょう。シングルの方は、沢山の人に信頼されている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がとりあえず離れたくない想いで依存を見せてきます。
｜時期｜
5月11日 運命が動く ／ 5月13日 強気
｜ラッキーアイテム｜
堤防
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞