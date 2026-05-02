【本日まで】Amazonセールで洗濯洗剤などの日用品が最大32%OFFに
2026年5月3日まで「Amazon GW スマイルSale」が開催中です。今回は、お得なときにストックしておきたい日用品をご紹介。洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどが幅広くセール価格になっています。セールは本日が最終日なのでお見逃しなく！

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黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用 2.5kg


アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ

1,404円 → 1,080円（23%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



天日干し級の強力消臭。「アタック抗菌EX 部屋干し用」


アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 高湿度90%密集干しでも天日干し級に強力消臭 洗濯洗剤 液体 アタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 高湿度90%密集干しでも天日干し級に強力消臭 洗濯洗剤 液体 つめかえ用2380ｇ

1,300円 → 1,080円（17%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



室内干しでも嫌な香りがしづらい「ナノックスワン ニオイ専用」


NANOX

NANOX one(ナノックスワン) ニオイ専用 詰替メガジャンボ1790g パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制 ジェル

1,468円 → 1,393円（5%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」


アリエール

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ アリエール ジェルボール 【大容量】 100個 部屋干し&スポーツ消臭 洗濯洗剤 詰め替え

3,788円 → 3,099円（18%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ニットもカジュアル服も。「エマール リフレッシュグリーンの香り」


エマール

エマール ハリ感チャージ成分２倍配合！洗うたびシワカタチ回復 リフレッシュグリーンの香り エマール 洗濯洗剤 おしゃれ着 ハリ感チャージ成分２倍配合！洗うたびシワカタチ回復 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 １４００ｇ

1,192円 → 859円（28%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個


Bold

ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール 4in1 ボールド ジェルボール 柔軟剤入り 【大容量】 100個 プレミアムブロッサムの香り 洗濯洗剤 詰め替え

3,737円 → 3,099円（17%オフ）

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洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」


カビキラー

洗濯槽カビキラー 【まとめ買い】カビキラー 洗濯槽クリーナー 550g×3本 お掃除手袋つき 除菌 消臭 洗剤 洗濯機 洗浄 カビ取り ドラム式対応 つけおき すくい取り不要

1,111円 → 999円（10%オフ）

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クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove ダヴ ボディウォッシュ つめかえ用 2800g Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

2,293円 → 1,886円（18%オフ）

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歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン


LISTERINE(リステリン)

LISTERINE(リステリン) トータルケアプラス マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味 【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味 【Amazon.co.jp限定】

1,188円 → 933円（21%オフ）

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厚手で丈夫で流せる。「トイレクイックル」詰め替え用


クイックル

クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個

990円 → 748円（24%オフ）

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初心者におすすめ。スタンダードな大人用「奇跡の歯ブラシ」


HaRENO/

奇跡の歯ブラシ [ふつう] おとな用【正規品】【公式】 奇跡の歯ブラシ [ふつう] クリアブラック 3本セット おとな用【正規品】【公式】

1,860円 → 1,450円（22%オフ）

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NEWクレラップ 22cm×50m 2本、30cm×50m 2本のセット


クレハ

NEWクレラップ 22cm×50m 2本+30cm×50m 2本 【まとめ買い】NEWクレラップ 22cm×50m 2本+30cm×50m 2本

2,636円 → 1,805円（32%オフ）

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毛穴の黒ずみが気になる方へ。しっかりメイクも簡単に落ちるクレンジングバーム


パーフェクトワンフォーカス

パーフェクトワンフォーカス PERFECT ONE FOCUS スムースクレンジングバーム 75g パーフェクトワンフォーカス (PERFECT ONE FOCUS) スムースクレンジングバーム ディープブラック 毛穴 黒ずみ 角栓 皮脂 泥・炭 W洗顔不要 マツエクOK メンズケア ビタミンC 75g （ディープブラック（単品））

2,970円 → 2,524円（15%オフ）

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フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ


by Amazon

by Amazon ソフトパックティッシュ by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト

2,603円 → 2,342円（10%オフ）

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ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク


VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

2,420円 → 1,936円（20%オフ）

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ふかふかのホテル仕様。タオル研究所の「ボリュームリッチ」


タオル研究所

【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 ホテル仕様 ふかふか 高速吸水 タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology

1,890円 → 1,777円（6%オフ）

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その他のおすすめ商品


konciwa

konciwa 日傘 軽量 189g-199g UVカット率 100% 完全遮光 遮熱 反射冷却素材採用 ワンタッチ自動開閉 折りたたみ傘 コンパクト 折り畳み日傘 紫外線遮断 耐風撥水 晴雨兼用 携帯便利 メンズ レディース 母の日 父の日

2,999円 → 2,380円（21%オフ）

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Hanes ビーフィー Tシャツ 半袖 丸首 2枚組 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 2Pビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2メンズ ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2-010-L

4,620円 → 2,626円（43%オフ）

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PUMA(プーマ)

[プーマ］Vコート バルクスニーカー ユニセックス大人 [プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/パリジャン ナイト(05) 26.0 cm

5,390円 → 2,965円（45%オフ）

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UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) トレーニングT-シャツUAテック ショートスリーブ Tシャツ2.0メンズ [UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)]UA Tech 2.0 SS Tee Mens メンズ 001 日本 LG (日本サイズL相当)

3,300円 → 1,763円（47%オフ）

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アタック

アタックZERO パーフェクトスティック 7 アタックZERO パーフェクトスティック 76本入り 粉末 洗たく用洗剤 スプラッシュグリーン

2,350円 → 1,967円（16%オフ）

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