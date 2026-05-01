【Amazon GW スマイルSale】医薬品やサプリメント、プロテインなどが最大67%OFFに
2026年5月3日まで開催中の「Amazon GW スマイルSale」では、イブや胃腸薬などの医薬品・サプリメント、さらにプロテインも大幅プライスダウン中。お得にストックしておくチャンスですよ。

→「Amazon GW スマイルSale」はこちら

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

2,629円 → 1,355円（48%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブA錠 【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠

1,142円 → 796円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」


アレジオン

【第2類医薬品】アレジオン20 【第2類医薬品】アレジオン20 48錠

8,294円 → 3,087円（63%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



花粉やハウスダストなどによる鼻水・鼻づまりに。「クラリチンEX」


クラリチン

【第2類医薬品】クラリチンEX 【第2類医薬品】クラリチンEX 28錠

3,938円 → 1,300円（67%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



便秘や軟便に。日頃の便通を整える「ビオスリーHi錠」


ビオスリー

ビオスリー指定医薬部外品】 整腸剤 [酪酸菌/糖化菌/乳酸菌 配合] 粉末タイプ [腸内フローラ改善/腸活] ビオスリーHi錠 270錠【指定医薬部外品】 整腸剤 酪酸菌 乳酸菌 糖化菌 おなかの不調 便秘 軟便 腸内フローラ改善 腸活

3,498円 → 2,300円（34%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



お腹が痛くなりにくくクセになりにくい、非刺激性の便秘改善薬


健栄製薬

【第3類医薬品】酸化マグネシウムE便秘薬 【第3類医薬品】酸化マグネシウムE便秘薬 90錠

1,298円 → 766円（41%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



大腸を正常な状態に近づける。「ザ・ガードコーワ整腸錠α3」


ザ・ガード

【第3類医薬品】ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ 【第3類医薬品】ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ 550錠

4,290円 → 2,721円（37%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



のどの痛み・鼻水・熱・せきなど、つらい風邪に。「エスタックEX NEO」


エスタック

【指定第2類医薬品】エスタックEX Neo 【指定第2類医薬品】エスタックEXネオ 24錠

2,178円 → 1,080円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



自宅で手軽にAGA対策。通販限定の「リアップX5」


リアップ

【第1類医薬品】リアップX5 60mL

5,466円 → 4,679円（14%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



皮下脂肪が多く便秘がちな人のむくみ・便秘・肥満解消をサポート


PHARMA CHOICE(ファーマチョイス)

【Amazon.co.jp 限定】【第2類医薬品】PHARMA CHOICE 防風通聖散料エキス錠「至聖」 540錠

3,478円 → 2,871円（17%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能


AMBiQUE

アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 ビオチン アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 ビオチン (通常サイズ×1袋)

2,480円 → 1,780円（28%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



VITAS（バイタス）の「VITA POWER マルチビタミン」


ＶＩＴＡＳ

VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分

2,480円 → 1,736円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



本気でトレーニングに挑むあなたにおすすめの成分「クレアチン」


ハルクファクター(HULX-FACTOR)

クレアチン モノハイドレート ハルクファクター ピュア サプリメント クレアチン モノハイドレート 610000mg ハルクファクター 610g 122食分 ピュア パウダー 無添加

3,980円 → 2,980円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



初心者にもおすすめの定番。ザバスのソイプロテイン「ココア味」


ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 明治 国内製造 ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】

4,098円 → 3,479円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



効率よく疲れをケア。「チョコラBBローヤル2」


チョコラBB

チョコラBBローヤル2 50mL [指定医薬部外品]チョコラBBローヤル2 50mL×10本

3,146円 → 2,164円（31%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1日分の栄養素を1粒に凝縮。大塚製薬「スーパーマルチビタミン&ミネラル」


NATUREMADE(ネイチャーメイド)

NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬スーパーマルチビタミン&ミネラル NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬スーパーマルチビタミン&ミネラル 120粒 120日分

3,078円 → 1,918円（38%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


DHC

DHC ビタミンC(ハードカプセル) DHC ビタミンC（ハードカプセル）徳用90日分【栄養機能食品（ビタミンC・ビタミンB2）】

679円 → 605円（11%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ブラックキャップ

【防除用医薬部外品】ブラックキャップ ゴキブリ駆除剤 ブラックキャップ [12個入] ゴキブリ駆除剤 固形物 食いつき2.5倍! 置いたその日から効く 防除用医薬部外品 【Amazon.co.jp限定】

985円 → 862円（12%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ユンケル

【第3類医薬品】ユンケルB12アクティブα 120錠

5,800円 → 2,874円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


DHC

DHC マルチビタミン DHC マルチビタミン 徳用90日分【栄養機能食品(ビタミンB1・ビタミンC・ビタミンE)】

956円 → 876円（8%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


NATUREMADE(ネイチャーメイド)

NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬 スーパーフィッシュオイル(EPA/DHA) 90粒 90日分

1,958円 → 1,431円（27%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→「Amazon GW スマイルSale」はこちら

Prime会員を対象に、ポイントアップキャンペーンが開催


Prime会員を対象に、キャンペーン期間中にエントリーして合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります