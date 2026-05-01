【Amazon GW スマイルSale】サーモスの水筒やお弁当箱などが最大33%OFFに

2026年5月3日まで開催中の「Amazon GW スマイルSale」では、サーモスの水筒やお弁当箱、マグなどがプライスダウン中。買い替えや新調を検討していた人はお見逃しなく！

【一番人気】ベストセラーモデル。ワンタッチオープンのステンレスボトル

500ml ボトル

600ml ボトル

1L ボトル

氷もOK。飲みものを入れやすい広口設計のマグ

軽量でコンパクト設計。スポーツ飲料もOK

スリムでバッグにも入れやすい2段のお弁当箱

電子レンジ対応。真空断熱のスープランチセット

衝撃に強いシリコン製で、ハシとフタをしっかり固定するお弁当箱

全パーツ食洗機対応。真空断熱のスープジャー

スライド付きのフタ付き。真空断熱タンブラー 500ml容量

丸みを帯びた形状の真空断熱マグカップ 350ml容量

保温・保冷OK。1.0L容量のステンレス卓上ポット

焦げつきにくい。ガス火専用のフライパン 26cm

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