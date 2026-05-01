【Amazon GW スマイルSale】サーモスの水筒やお弁当箱などが最大33%OFFに
2026年5月3日まで開催中の「Amazon GW スマイルSale」では、サーモスの水筒やお弁当箱、マグなどがプライスダウン中。買い替えや新調を検討していた人はお見逃しなく！

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【一番人気】ベストセラーモデル。ワンタッチオープンのステンレスボトル


500ml ボトル


サーモス(THERMOS)

【食洗機対応モデル】 サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 【食洗機対応モデル】 サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 500ml アイスブルー 飲み口外せてお手入れ簡単 軽量タイプ ワンタッチオープン ステンレス ボトル 保温保冷 JNL-S500 ICB

3,278円 → 2,545円（22%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



600ml ボトル


サーモス(THERMOS)

【食洗機対応モデル】 サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 【食洗機対応モデル】 サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 600ml ミネラルグレー 飲み口外せてお手入れ簡単 軽量タイプ ワンタッチオープン ステンレス ボトル 保温保冷 JNL-S600 MLGY

3,608円 → 2,455円（32%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1L ボトル


サーモス(THERMOS)

【食洗機対応モデル】 サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 【食洗機対応モデル】 サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 1L ミネラルグレー 飲み口外せてお手入れ簡単 軽量タイプ ワンタッチオープン ステンレス ボトル 保温保冷 JNL-S1000 MLGY

4,158円 → 3,282円（21%オフ）

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氷もOK。飲みものを入れやすい広口設計のマグ


サーモス(THERMOS)

サーモス JPB-00シリーズ 【食洗機対応モデル】サーモス 真空断熱ケータイマグ 500ml フォギーブラウン セラミック加工 撥水性 お手入れ簡単 汚れが落ちやすく乾きやすい JPB-500 FOBW

3,280円 → 2,482円（24%オフ）

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軽量でコンパクト設計。スポーツ飲料もOK


サーモス(THERMOS)

サーモス 真空断熱ケータイマグ JOQ JON 【せんとパッキン一体型・食洗機対応】 サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 600ml スモークブラック 隅々まで簡単に洗える 全てのパーツ食洗機OK ステンレス ボトル 軽量コンパクト JOQ-601 SMB

3,828円 → 2,882円（25%オフ）

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スリムでバッグにも入れやすい2段のお弁当箱


サーモス(THERMOS)

サーモス ランチボックス DSA サーモス 弁当箱 2段 スリム フレッシュランチボックス 815ml グレーブラック DSA-805W GY-BK

3,168円 → 2,345円（26%オフ）

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電子レンジ対応。真空断熱のスープランチセット


サーモス(THERMOS)

サーモス JEHシリーズ 【食洗機対応モデル】 サーモス 真空断熱スープランチセット 1.0L ブラックグレー 断熱構造の専用ポーチ付き ポーチ洗濯可 容器電子レンジ対応 お弁当箱 JEH-1000 BKGY

4,928円 → 3,918円（20%オフ）

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衝撃に強いシリコン製で、ハシとフタをしっかり固定するお弁当箱


サーモス(THERMOS)

サーモス 弁当箱 フレッシュランチボックス サーモス 弁当箱 フレッシュランチボックス 800ml ディープブラック DJB-806 DPBK

1,958円 → 1,509円（23%オフ）

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全パーツ食洗機対応。真空断熱のスープジャー


サーモス(THERMOS)

サーモス スープジャー JED 【食洗機対応モデル】 サーモス 真空断熱スープジャー 400ml ブラック 全パーツ食洗機OK 保温保冷 お手入れ簡単 口当たりがやさしい丸口設計 スタンダードモデル JED-400 BK

3,608円 → 2,600円（28%オフ）

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スライド付きのフタ付き。真空断熱タンブラー 500ml容量


サーモス(THERMOS)

サーモス 真空断熱タンブラー フタ付き JDP ふた付き 卓上タンブラー サーモス 真空断熱タンブラー フタ付き 500ml ダークグレー JDP-501 DGY

3,278円 → 2,209円（33%オフ）

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丸みを帯びた形状の真空断熱マグカップ 350ml容量


サーモス(THERMOS)

サーモス JTD-00シリーズ サーモス 真空断熱マグカップ 350ml ダークグレー 食洗機対応 保温保冷 丸みを帯びた可愛らしいデザイン JTDｰ350 DGY

2,728円 → 2,027円（26%オフ）

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保温・保冷OK。1.0L容量のステンレス卓上ポット


サーモス(THERMOS)

サーモス TTGシリーズ 【食洗機対応モデル】 サーモス ステンレスポット 1.0L ダークグレー 保温ポット 卓上ポット 保温保冷 広口設計 TTG-1000 DGY

4,928円 → 3,745円（24%オフ）

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焦げつきにくい。ガス火専用のフライパン 26cm


サーモス(THERMOS)

サーモス フライパン KFM KFO KFI KFLシリーズ サーモス デュラブルシリーズ フライパン 26cm ネイビー ガス火専用 焦げつきにくい 耐久性コーティング PFOA PFOS不使用 片手で軽々持てる 軽量モデル KFI-026 NVY

2,728円 → 2,236円（18%オフ）

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その他のおすすめ商品


KAI

貝印 KAI 軽いフライパンシリーズ 貝印 KAI 軽い フライパン 26cm 軽量 高熱効率 ガス火 IH対応 PFOA PFOS フリー Kai House SELECT DW5629

2,200円 → 1,309円（41%オフ）

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Lustroware(ラストロウェア)

岩崎工業 ラストロウェア ピッチャー タテヨコ 耐熱 日本製 洗いやすい 広口 ボトル 横置き 麦茶ポット 白 ホワイト 岩崎工業 ラストロウェア 冷水筒 2.1L シームレス ピッチャー 熱湯可 日本製 麦茶 麦茶ボトル お茶 水出しコーヒー 水出し 冷茶 ボトル 横置き 耐熱 広口 冷茶ポット ジャグ ホワイト K-1286 W

907円 → 799円（12%オフ）

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Imtykee

【Amazon限定ブランド】Imtykee デジタルスケール キッチンスケール 0.1g単位 電子スケール クッキングスケール 精密電子はかり 計量器 電子天秤 0.5gから3.0kgまで コンパクト 計量可能風袋引き機能 オートオフ機能 多用途超小型 シルバー

999円 → 749円（25%オフ）

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Atlas

アトラス 水筒 保冷 保温 ステンレス マグボトル スクリュー 直飲み 真空断熱 洗いやすい アウトドア WENS ウェンズ Atlas AWPB アトラス 水筒 1リットル 保冷 保温 真空断熱 ステンレス マグボトル 軽量 直飲み 洗いやすい アウトドア WENS ウェンズ 1000ml 1L ネイビー 白湯 AWPB-1001NV

1,980円 → 1,782円（10%オフ）

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